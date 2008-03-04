به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه این هفته 17 اسفندماه در سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به جای مجموعه "شهریار" یک فیلم داستانی از شبکه دو پخش می‌شود. "شهریار" داستان زندگی و فعالیت‌های شاعر بلندآوازه ایرانی و خالق منظومه ماندگار "حیدر بابا" است.

همچنین به درخواست بینندگان شبکه دو برای تکرار قسمت آخر مجموعه تلویزیونی "بیصدا فریاد کن" ساخته مهدی فخیم‌زاده این قسمت روز چهارشنبه 15 اسفندماه ساعت 21:20 پخش خواهد شد و پشت صحنه مجموعه که قرار بود این هفته روی آنتن برود، چهارشنبه هفته آینده پخش می‌شود.