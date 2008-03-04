رشد بودجه دفاعی چین و اعلام نگرانی فوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این امر واکنش فوری آمریکا را به دنبال داشته و واشنگتن خواستار توضیح در مورد جزئیات این افزایش گردید.



مقامات چینی نیز ضمن ارائه توجیهاتی گفتند که این افزایش بنا به عللی همچون افزایش قیمت ها، پرداخت ها به پرسنل ارتش 2.5 میلیون نفری، ارتقا آموزش در ارتش، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور بوده و به عنوان تهدیدی تلقی نمی شود .

ولی کشورهای دیگر معتقدند که بودجه نظامی واقعی چین معمولا سه برابر بودجه رسمی و اعلام شده این کشور می باشد . به عنوان مثال گزارش سالیانه پنتاگون بودجه نظامی چین در سال 2007 را بین 97 تا 139 میلیارد دلار دانسته بود در حالی که چین بودجه نظامی خود در سال 2007 را بالغ بر 45 میلیارد دلار اعلام کرده و هم اکنون نیز اعلام کرده که بودجه نظامی اش در پایان سال 2007 به حدود 57 میلیارد دلار رسیده است.

برخی تحلیل گران غربی علت اصلی افزایش سالیانه بودجه نظامی چین را بالا بردن توان نظامی آن با توجه به بحران تایوان و احتمال درگیری نظامی در این رابطه، جاه طلبی های منطقه ای چین و ارتقا فناوری های نظامی و فضایی و ناوبری آن در برابر آمریکا،انگلیس و ژاپن و نیز برخورداری از توان تهاجمی در آینده دانسته اند.

به همین لحاظ می توان پیش بینی کرد که با توجه به سیاست دو گانه آمریکا در قبال تایوان و تعلق آن به چین، احتمال انتقال بحران های نظامی از دیگر مناطق جهان به سمت منطقه آسیای جنوبی شرقی در دهه آینده، جدی خواهد بود.

در این رابطه قابل ذکر است که اقدام چین در سال گذشته برای انهدام یکی از ماهواره های قدیمی خود توسط موشک، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کشورهای غربی و برخی همسایگان این کشور برانگیخته بود.

در هر حال هر چند که کشورها در رابطه با سیاست های دفاعی خود آزادانه و بر اساس منافع ملی عمل می کنند، لکن در ارتباط با چین که هنوز قدرت اقتصادی جهانی خود را تثبیت نکرده و عملا خطر بازی دوگانه آمریکا نسبت به بحران تایوان را احساس کرده است ، این امر می تواند تاثیراتی منفی را بر رشد اقتصادی فزاینده این کشور داشته باشد.