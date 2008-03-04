کمیته ویژه خلع سلاح هسته ای تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد سخن می‌گفت با اشاره به چالش‌های اصلی جامعه‌ بین‌المللی در تامین امنیت جهانی، افزود: توسل به ابزارهای نظامی به جای حل وفصل مسالمت‌آمیزاختلافات طبق منشور ملل متحد رهیافت خطرناکی است که بایستی درپیگیری اهداف سیاست خارجی از آنها اجتناب شود.



وی افزود : در این راستا، دکترین‌های نظامی مبتنی بر حملات پیش‌دستانه قابل توجیه نبوده و به وضوح با روح و مفاد منشور ملل متحد، تناقض دارد. همچنین اعمال تحریم‌های غیر قانونی و به وضوح با روح و مفاد منشور ملل متحد، تناقض دارد.



متکی ادامه داد : همچنین، اعمال تحریم‌های غیر قانونی و غیر قابل توجیه علیه دیگر کشورها، سوء استفاده از نهادها و سازمان ‌های بین‌المللی برای منافع برخی قدرت‌ها، جعل اتهامات بی‌اساس علیه دیگر کشورها تحت بهانه به اصطلاح نگرانی‌های ناشی از اشاعه‌ سلاح‌های هسته‌ای و قلب واقعیت برای حصول عدم پایبندی دیگر کشورها در زمینه‌ی تعهدات خلع سلاحی و فریب افکار عمومی را نیز از جمله چالش‌های پیش‌روی جامعه جهانی است.

وی گفت: امروزه، جامعه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری نسبت به تداوم موجودیت هزاران کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های برخی کشورهای هسته ای نگران است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز حق وتو و برخورداری از سلاح هسته‌ ای به عاملی برای چانه‌زنی برای حقوق نامشروع برخی قدرت‌ها تبدیل شده است. سلاح‌های هسته‌ ای همانند سلاح‌های شیمیایی و میکروبی غیر قانونی می‌باشند و نامشروع بودن سلاح‌های هسته‌ای بایستی از طریق کنوانسیون منع سلاح‌های هسته‌ای مورد شناسایی قرار گیرد.

متکی به کنفرانس خلع سلاح پیشنهاد کرد تا با تشکیل یک کمیته ویژه با دستورالعمل آغاز مذاکرات پیرامون « کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و انهدام آنها» به وظیفه خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برخورداری رژیم صهیونیستی از جنگ‌افزارهای هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی را منبع تهدید و ناامنی در خاورمیانه توصیف کرد و از بی‌تفاوتی قدرت‌های بزرگ در قبال فعالیت‌های غیر قانونی این رژیم انتقاد کرد.

وی گفت: فرانسه با کدام منطق به همراه یک کشور هسته‌ای دیگر رژیم صهیونیستی را در دستیابی به قابلیت‌های سلاح هسته‌ای تجهیز کرد؟

متکی پیشنهاد کرد که شایسته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه چگونگی دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح هسته‌ای تحقیق کند جمهوری اسلامی ایران به همراه کشورهای مطلع دیگر در منطقه حاضر است به این تحقیق کمک کند.

اگر شورای امنیت قادر به دفاع از حق و عدالت نیست حداقل از تخریب و حراج جایگاه خود با پرهیز از سکوت و یا ابراز نظرهای ناعادلانه خود جلوگیری نماید

وزیر امور خارجه از پیشنهاد روسیه و چین در ارایه پیش‌نویس معاهده جلوگیری از استقرار تسلیحات درفضای ماورای جو استقبال وابرازامیدواری کرد که تلاشهای معمول برای جلوگیری از مسابقه‌ی تسلیحاتی، زمینه اکتشاف و استفاده‌های صلح‌آمیز از فضای مامورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت و به نفع تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه راه تسهیل نماید.

وی با اشاره به بی‌تفاوتی شورای امنیت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: در شرایطی که رفتار تبعیض‌آمیز شورا و سکوت آن را در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که وجدان هر انسانی را به درد می‌آورد، می‌بینیم، امید خود را برای بازبینی شورای امنیت در رفتار خود از دست می‌دهیم. اگر شورای امنیت قادر به دفاع از حق و عدالت نیست حداقل از تخریب و حراج جایگاه خود با پرهیز از سکوت و یا ابراز نظرهای ناعادلانه خود جلوگیری نماید.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 فوریه 2008 (15 بهمن ماه 1386) با موفقیت اولین راکت تحقیقاتی خود موسوم به کاوشگر یک را به فضا پرتاب نمود که هدف از آن تمهید زمینه برای در مدار قرار دادن اولین ماهواره ساخت کشورمان به نام «امید» برای استفاده‌های صلح‌آمیز می‌باشد.

وی اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورهای توانمند، با هدف کسب اطلاعات به منظور جلوگیری از فجایع طبیعی نظیر زلزله و نیز بهبود نظام‌های ارتباط راه دور کشور وارد فضا شده است.

متکی آخرین تحولات صورت گرفته در مورد موضوع هسته‌ ای کشورمان را نیز به اطلاع اعضای کنفرانس خلع سلاح رساند.

