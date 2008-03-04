اسکاتلند ،اکوادور و نیجریه حریفان تیم ملی ایران

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگارمهر از دریافت دعوتنامه برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم های ملی فوتبال اکوادور، اسکاتلند و نیجریه خبر داد و اظهار داشت: تیم ملی اکوادورخواستار سفر به تهران و برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی کشورمان در خردادماه سال آینده شده است. ضمن اینکه در همین ماه تیم اسکاتلند خواستار برگزاری دو دیدار رفت و برگشت با ایران شده که در صورت موافقت سرمربی تیم ملی با انجام برنامه ریزی های لازم در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین از علاقمندی فدراسیون فوتبال نیجریه برای دیدار با ایران خبر داد و افزود: نیجریه خواستار برگزاری دیدار با ایران در اردیبهشت ماه آینده شده است و در صورتی که این دیدار لطمه ای به مسابقات لیگ وارد نکند، به درخواست این کشور نیز پاسخ مثبت خواهیم داد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان تصریح کرد : برگزاری این دیدارها به نظر کادر فنی و برنامه های آماده سازی تیم ملی بستگی دارد و در صورتی که شرایط برای برگزاری این دیدارها مهیا باشد ، به تمامی این درخواستها پاسخ مثبت خواهیم داد.