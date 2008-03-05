حسن تفکری مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال آینده قرار است به جای ترجمه الهی قمشه ای از ترجمه یکی از آیات عظام که البته هنوز مشخص نشده استفاده کنیم .

وی در مورد دلیل این تصمیم گفت: ترجمه الهی قمشه ای سالهای بسیاری مورد استفاده بوده و اولین کسی بود که قرآن را از ترجمه تحت اللفظی خارج کرد، امام اشکالهای زیادی در این ترجمه وجود دارد و خیلی هم دقیق نیست که به همین دلیل درپی ترجمه جایگزین هستیم .

حسن تفکری در ادامه با تأکید بر اینکه مرکزی برای رسیدگی به ترجمه های قرآن وجود ندارد، افزود: با وزارت ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیات عظام گفتگوهای متعددی انجام داده ایم که به وضعیت ترجمه هم رسیدگی شود. از آنجایی که ما ترجمه قرآنها را بررسی نمی کنیم و مردم هم مسلط به ترجمه قرآن نیستند ممکن است برخی از این ترجمه ها معنای آیات قرآن را مخدوش کند. از این رو با وزارت ارشاد اسلامی مکاتبات بسیاری انجام دادیم که متأسفانه رسیدگی نشد، اما اخیرا شنیده ایم که ارشاد جایی را برای این منظور راه اندازی کرده است که در حد شنیده ها است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر ترجمه قرآن برخی از تفسیرها نیز باید مورد بررسی قرار گیرند، گفت: حتی آیات قرآن در تابلوها، مفاتیح، کتب ادعیه نیز باید با نظارت سازمان دارالقرآن چاپ و منتشر شوند که متأسفانه اینطور نیست و بارها غلطهایی دیده شده که باید نظارت وسیعی در این راستا صورت گیرد.

مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم همچنین با اشاره به اینکه برجسته ترین فعالیت امسال تصحیح رایانه ای قرآن بوده است، اظهار داشت: سالهاست تلاش می کنیم که تصحیح قرآن از حالت انسانی خارج و به صورت رایانه ای انجام شود، زیرا تصحیح انسانی معمولا با خطا همراه بوده و وقت گیر است، از این رو سعی داریم این کار توسط رایانه در سطح گسترده تری انجام شود.

حسن تفکری با تأکید بر اینکه برخی از قرآنها با وجودی که مجوز گرفته اند، غلطهایی دارند که به صحافی مربوط می‌شود، گفت: معمولا از هر 10 هزار قرآن، 10 تا 15 صفحه قرآن در صحافیها جا می افتد که به مکانیزه نبودن صحافیها بر می گردد، بنابراین سعی داریم بر کار صحافیها نیز نظارت داشته باشیم .

مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن با بیان اینکه امسال سه کتاب تهیه کرده ایم که سال بعد چاپ می شوند، یادآور شد: "راهنمای ناشرین" برای کسانی است که قرآن چاپ می کنند و بدانند که در رابطه با نشر قرآن چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهند، کتاب دیگر "راهنمای کتابت قرآن مجید" است که به خطاطان و خوشنویسان قرآن برمی گردد، اینکه چگونه قرآن بنویسند و از چه سبک و شیوه ای استفاده کنند. کتاب دیگر " راهنمای تصحیح قرآن" است تا مصححان با هم هماهنگ باشند که علاوه بر شرکت در کلاسهای تصحیح قرآن کریم، اطلاعات آنها افزایش یابد.