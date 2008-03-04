برتری شناگران هیئت شنای قزوین و نفت امیدیه در پایان روز نخست

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه چهارمین و آخرین مرحله رقابتهای لیگ برتر شنای باشگاههای کشور عصر امروز مسابقات در 5 ماده دوم پیگیری شد که در پایان این نتایج بدست آمد :

در ماده 400 متر مختلط انفرادی و در رده سنی 13 و 14 سال پوریا مالدار قصری از تیم گرگان تابلو موفق شد با زمان 88/01/5 دقیقه رکورد پیشین این ماده را که متعلق به احمد رضا جلالی (38/02/5 دقیقه مرحله چهارم لیگ سال گذشته) به میزان 50 صدم ثانیه بهبود بخشید .

نفرات برتر پنج ماده دوم این رقابتها به شرح زیر است :



* 400 متر مختلط انفرادی :

1- سعید آشتیانی از هیئت شنای قزوین با زمان 52/59/4 دقیقه

2- احمد رضا جلالی از تیم گرگان تابلو با زمان 26/00/5 دقیقه

3- پوریا مالدار قصری از تیم گرگان تابلو با زمان 88/01/5 دقیقه



*100 متر آزاد :

1- محمد بیداریان از تیم نفت امیدیه با زمان 73/52 ثانیه

2- امین نوشادی از تیم نفت تهران با زمان 89/53 ثانیه

3- محمود طالبی از تیم نفت امیدیه با زمان 23/56 ثانیه



* 50 متر کرال پشت :

1- شاهین برادران از تیم نفت امیدیه با زمان 82/28 ثانیه

2- محمد ناظری از تیم نفت امیدیه با زمان 29/29 ثانیه

3- جمال چاووشی فر از تیم نفت تهران با زمان 51/29 ثانیه



* 800 متر آزاد :

1- محمد بیداریان از تیم نفت امیدیه با زمان 01/10/9 دقیقه

2- سامان سالاری از نفت تهران با زمان 03/11/9 دقیقه

3- پدرام مالدار قصری از تیم گرگان تابلو با زمان 69/15/9 دقیقه



*200 متر پروانه :

1- اشکان شرف زاده از تیم نفت امیدیه با زمان 89/10/2 دقیقه

2- امیر رضا ریاحی از تیم گرگان تابلو با زمان 83/15/2 دقیقه

3- وحید هاشم پور از تیم نفت امیدیه با زمان 44/17/2 دقیقه



این رقابتها فردا صبح با برگزاری پنج ماده سوم در استخر ورزشگاه آزادی پیگیری می شود و فردا شب با معرفی قهرمان لیگ پنجم به پایان خواهد رسید.