تلاش برای وحدت جامعه، جهاد برای تداوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان مطلب فوق افزود: در شرایطی که امروز کار مطبوعات سخت شده، توقعات از مطبوعات بیش از کمک به آنهاست. لذا مطبوعات باید سعی کنند با حفظ استقلال ، هر چه بیشتر روی پای خود بایستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، آن را نشانه کینه توزی و خصومت قدرتهای زورگو دانست و گفت: همکاری های ایران و آژانس مثبت و خوب بوده و اگر مدعیان، حسن نیت داشتند و اغراض سیاسی و استکباری در کار نبوده دیگر نیازی به صدور قطعنامه و شورای امنیت نداشتند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به مواضع خصمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران، آمریکا را متهم به سندسازی جعلی و جنگ رسانه ای علیه ایران کرد و افزود: قطعنامه اخیر نشان داد آمریکا حرکت خصمانه دوگانه ای را در آژانس و شورای امنیت در پیش گرفته که این امر زودگذر نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر سرسختی آمریکا در دشمنی با انقلاب اسلامی و ضعف کشورهای حامی ایران در سطح بین المللی ، وظیفه و رسالت ارباب مطبوعات ، گروهها و شخصیت ها را حفظ وحدت ملی دانست و گفت: ما نباید در داخل یکدیگر را از صحنه خارج و ایجاد کینه کنیم.

وی با اشاره به مسئله برخی رد صلاحیت های اولیه در مورد تعداد زیادی از نامزدهای نمایندگی مجلس گفت: این اقدامات مخل وحدت ملی در کشور است و اگر چه شورای نگهبان التهاب اولیه را فرونشاند اما امیدواریم در فرصت اندک باقیمانده وضع بهتر شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حضور مردم و تکیه بر آنان و اتحاد، رمز پیروزی انقلاب، موفقیت در جنگ و سازندگی و بازسازی کشور بود، راه حل مشکلات کشور را وحدت ملی دانست و گفت: دشمن اگر از بیرون ما را متحد ببیند اقدامات شرارت آمیزش کاهش خواهد یافت.

هاشمی رفسنجانی در ادامه تلاش مطبوعات و رسانه ها در جهت عدم تفرقه در جامعه را جهاد برای تداوم انقلاب دانست و افزود: امروز داشتن یک مجلس دلسوز، منتقد ومتعهد خود دفع کننده بسیاری از تهمت ها و اقدامات خصمانه دشمن خواهد بود.

وی یکی از راههای حفاظت از کشور و ایجاد وحدت را آوردن نیروهای خوب و ارزشمند به صحنه انتخابات دانست و ضمن آرزوی برگزاری انتخاباتی پرشور گفت: مطبوعات و به ویژه صدا وسیما می توانند در ایجاد رقابت و برگزاری صحیح انتخابات و جلوگیری از تخریب بسیار موثر باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با مهم خواندن نقش مسئولان اجرایی و نظارتی برای جلب اعتماد مردم و تضمین امانت داری آرا آنان گفت: مردم آمادگی دارند برای دخالت در سرنوشت خویش پرشور در انتخابات شرکت کنند.

گفتنی است درآغاز این دیدارسید محمد صفی زاده مدیر عامل موسسه ابراربا بیان گوشه ای از مشکلات جامعه مطبوعاتی کشور خواستار کمک های فکری آیت الله هاشمی رفسنجانی برای برون رفت از بن بست های احتمالی در مسائل فرهنگی ، رسانه ای و مطبوعاتی شد.