تیم های ملی ایران و مکزیک به تساوی دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات واترپلوی ورودی المپیک که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، عصر امروز پیگیری شد و طی آن تیم واترپلو کشورمان مقابل مکزیک به تساوی 8-8 دست یافت.

در این دیدار برای تیم کشورمان سید سعید میرمهدی (5 گل)، علی اکبر شیرژیان ، سهیل خادم پیر و کامبیز افشاری (هرکدام یک گل) به ثمر رساندند . تیم کشورمان در دو دیدار گذشته مقابل تیم های ایتالیا و کانادا مغلوب شده بود.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز تیم های ایتالیا (تیم پنجم جهان) و کانادا (تیم هشتم جهان) به تساوی 7 - 7 دست یافتند و آلمان (تیم هشتم جهان) با نتیجه 9 بر 4 از سد مقدونیه گذشت.



فردا و در چهارمین روز این رقابتها تیم ملی واترپلو کشورمان به مصاف تیم پرقدرت آلمان خواهد رفت. آلمان روز گذشته مکزیک را 29-1 شکست داد.

سه تیم نخست این رقابتها راهی المپیک پکن خواهند شد . پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند.