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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۵۴

واترپلوانتخابی المپیک - رومانی

تیم های ملی ایران و مکزیک به تساوی دست یافتند

تیم های ملی ایران و مکزیک به تساوی دست یافتند

تیم ملی واترپلو کشورمان در سومین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک پکن مقابل مکزیک به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات واترپلوی ورودی المپیک که در شهر "اورادا" رومانی جریان دارد، عصر امروز پیگیری شد و طی آن تیم واترپلو کشورمان مقابل مکزیک به تساوی 8-8 دست یافت.

در این دیدار برای تیم کشورمان سید سعید میرمهدی (5 گل)، علی اکبر شیرژیان ، سهیل خادم پیر و کامبیز افشاری (هرکدام یک گل) به ثمر رساندند . تیم کشورمان در دو دیدار گذشته مقابل تیم های ایتالیا و کانادا مغلوب شده بود.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز تیم های ایتالیا (تیم پنجم جهان) و کانادا (تیم هشتم جهان) به تساوی 7 - 7 دست یافتند و آلمان (تیم هشتم جهان) با نتیجه 9 بر 4 از سد مقدونیه گذشت.

فردا و در چهارمین روز این رقابتها تیم ملی واترپلو کشورمان به مصاف تیم پرقدرت آلمان خواهد رفت. آلمان روز گذشته مکزیک را 29-1 شکست داد.

سه تیم نخست این رقابتها راهی المپیک پکن خواهند شد . پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند.

کد مطلب 649907

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