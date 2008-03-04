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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۲۱:۱۷

واترپلو جوانان کشور - کرمان

اصفهان قهرمان مسابقات واترپلو جوانان کشور شد

اصفهان قهرمان مسابقات واترپلو جوانان کشور شد

تیم واترپلوی اصفهان قهرمان مسابقات واترپلوی جوانان کمتر از 18 سال کشور، انتخابی تیم ملی جوانان جهت شرکت در مسابقه های جوانان آسیا (2009 ژاپن) شد.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای فینال و رده بندی چهارمین دوره رقابتهای واترپلو جوانان کشور امشب در استخر شهید نشاط کرمان برگزار شد که تیم اصفهان با برتری 17 بر 12 مقابل خراسان رضوی عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد .

در دیدار رده بندی نیز تیم زنجان در دیداری نزدیک با نتیجه 6 بر 5 خوزستان را شکست داد و عنوان سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد. مسابقات جوانان کشور از روز جمعه 10 اسفند ماه با شرکت 12 استان به میزبانی شهر کرمان آغاز شده بود .

به گفته کامبیز رخشانی مهر مربی تیم ملی واترپلو جوانان و سرپرست برگزاری این مسابقات ، با بیان اینکه رقابتهای جوانان کشور بر اساس مصوبه کمیته فنی واترپلو، مسابقات انتخابی تیم ملی محسوب می شد ، گفت : مرحله نخست اردوی انتخابی تیم جوانان برای شرکت در ششمین دوره مسابقات جوانان کمتر از 18 سال آسیا (سال 2009 ژاپن) با دعوت از 35 بازیکن برگزار شد و واترپلوئیست های برگزیده این رقابتها به اردوی دوم انتخابی این اردو که اردیبهشت ماه سال آینده برپا می شود ، دعوت خواهند شد.

کد مطلب 649912

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