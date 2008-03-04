دوستداران رسول سینمای جنگ گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم "آینهای ناگهان" که اجرای آن را نیما رئیسی بر عهده داشت، هنرمندان و چهرههایی چون اکبر نبوی، مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جواد طوسی، ابراهیم حاتمیکیا، سیدرضا میرکریمی و دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران درباره ویژگیهای مرحوم ملاقلیپور سخن گفتند.
در پایان مراسم با حضور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر قالیباف و کبری ملاقلیپور فرزند مرحوم رسول ملاقلیپور تمبر یادبود شاعر سینمای دفاع مقدس رونمایی شد. محمدرضا جعفری جلوه، محمدرضا شرفالدین، علی شادمان، ناصر شفق، امیررضا خادم، شهرام گیلآبادی مدیر رادیو جوان، نادر مقدس و گلشیفته فراهانی از حاضران در این برنامه بودند.
مراسم "آینههای ناگهان" ویژه یادبود نخستین سالگرد درگذشت رسول ملاقلیپور به همت فرهنگسرای رسانه با مشارکت و همراهی اصحاب رسانه از ساعت 18 امروز 14 اسفندماه در تالار حرکت آغاز شد و ساعت 30/20 دقیقه به پایان رسید. گزارش کامل مراسم فردا در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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