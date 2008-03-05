نخستین نمایشگاه فناوریهای نو در صنعت تاسیسات و عمران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت در این نمایشگاه 43 واحد صنعتی، تولیدی، انجمن های صنفی، ساختمانی و دستگاه های مرتبط با صنعت ساختمان و تاسیسات از سراسر کشور تولیدات و خدمات خود را به معرض نمایش گذاشتند.

از این تعداد 30 غرفه متعلق به صنعتگران و تولیدگران گیلانی است و 13 غرفه دیگر مربوط به سایر استانهای کشور است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد بستر مناسب برای موقعیتهای جدید برای تمامی شرکتهای فعال در عرصه ساخت و ساز به ویژه معرفی تولیدات و تکنولوژی صنایع داخلی آنها است.

نمایشگاه فناوری های نو در صنعت تاسیسات و عمران از ساعت 16 تا 21 در کیلومتر چهار رشت - بندر انزلی به مدت چهار روز دایر است.