پایگاه یگان حفاظت در آستارا احداث می شود

مهدی پور در گفتگو با خبرنگارمهر در رشت اظهار داشت: استقرار پایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آستارا از مصوبات سفر ریاست جمهوری به گیلان است.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از اهداء یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع توسط یک نیکوکارآستارایی به نام " رستمعلی دستاری "برای احداث پایگاه یگان حفاظت این سازمان در آستارا خبر داد.

مهدی پور خاطرنشان کرد: پیرو مصوبه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در روز 15 اسفند همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی فرمانداریهای استان موظفند چهارمحور ورودی و خروجی استان را با همکاری دستگاههای اجرایی، مردم و تشکلهای مردمی به صورت نمادین نظافت کنند.

مهدی پور یادآورشد: این سازمان با همکاری محیط زیست استان از عموم علاقمندان دعوت کرده با مراجعه به فرمانداریها محل سکونت شان حضور سبز خود را در امر پاکسازی محیط گیلان اعلام کنند.

