به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور با عنوان "آینه‌ای ناگهان" همزمان با نخستین سالگرد درگذشت وی سه‌شنبه شب 14 اسفندماه با حضور شهردار تهران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون سینمایی وزیر ارشاد، اهالی سینما و اصحاب رسانه به همت فرهنگسرای رسانه در تالار حرکت تهران برگزار شد.

مراسم با تک‌گویی علی شادمان، بازیگر کودک فیلم سینمایی "میم مثل مادر"، شروع شد که در بخشی از صحبت‌هایش گفت: "ملاقلی‌پور آئینه تمام‌نمای صداقت بود. ما بعد از "میم مثل مادر" با خانواده ملاقلی‌پور رفت و آمد داشتیم. اهالی سینما و همه مردم همیشه به یاد او هستند."

اکبر نبوی به عنوان اولین سخنران مراسم گفت: "از یک ماه و نیم پیش اهالی رسانه برای برگزاری این مراسم با من تماس گرفتند. شوق آنها برای برگزاری این مراسم منجر به تقویت انگیزه درونی من شد. سینمای کشور دردمندترین، دلسوزترین و متعهدترین سینماگرش را از دست داد. بی‌اغراق بگویم رسول عاشق مردم بود و همیشه دوست داشت با مردم سخن بگوید."

وی خاطرنشان ساخت: "رفتار رسول بعد از رسیدن به شهرت باز هم تغییر نکرد و این نشاندهنده سلوک اجتماعی او بود. رسول در "پناهنده" و دیگر فیلم‌هایش مسائلی را هشدار داد که جدی گرفته نشد، ولی بعدها آن مسائل را در جامعه دیدیم. فقدان او باعث شد سینمای دفاع مقدس سینماگر شاخص خود را از دست بدهد. گرچه سینمای اجتماعی هم می‌توانست از وجود ملاقلی‌پور بیشتر استفاده کند، ولی تقدیر این بود که این مرد خسته کمی استراحت کند."

مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم گفت: "یاد و خاطره این هنرمند که با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همکاری داشت به عنوان برگ افتخار در سازمان باقی خواهند ماند. تقدیر این بود او سفرش را خیلی زود آغاز کند و آرزو می‌کنم با اولیاء خدا همنشین باشد. یاد ملاقلی‌پور همیشه در دل همه مردم جاودان است، چرا که او به همه عشق می‌ورزید. امیدوارم راهی که او در سینما آغاز کرد ادامه پیدا کند."

در ادامه مراسم امین نبی‌اللهی گزارشگر رادیو با گرفتن میکروفن در دست نزد ناصر شفق، نادر مقدس و هادی منبتی مدیر سابق گروه فیلم و سریال شبکه تهران رفت تا یک جمله درباره ملاقی‌پور بگویند. امیررضا خادم در این باره گفت: "رسول کسی بود که رشادت و ایثار جنگ را با زبان واقعی و قابل درک به مخاطبانش منتقل می‌کرد."

پس از او جواد طوسی هم به عنوان منتقد سینما درباره ملاقلی‌پور گفت: "او آنارشیست معترض و عدالتخواهی است که این در تمام آثارش نمود پیدا می‌کند. رسول با مخاطبانش با یک زبان ساده و از دل برآمده صحبت و همدلی می‌کرد. او در آثارش دنبال شکستن شیشه بود، ولی شیشه عمرش زودتر شکست. گیتا "قارچ سمی" در لباس عروس می‌گوید خسته عاصی راحت شد و حالا من می‌گویم آقا رسول راحت شدی."

ابراهیم حاتمی‌کیا ضمن خرسندی از اینکه بعد از یکسال می‌بیند نام ملاقلی‌پور هنوز زنده است، گفت: "این احساس را ندارم که رسول یکسال پیش ما نیست. نمی‌دانم چرا این احساس در من زنده است که رسول هنوز پیش ماست. آیا این قدرت سینما است؟ نسلی مثل من و رسول گاهی دلمان می‌گیرد! گاهی احساس برگشت به عقب می‌کنیم و دلمان برای لحظات خاکریز می‌لرزد."

وی ادامه داد: "رسول هر چه بود، آئینه بود. آنهایی که با او کار می‌کردند صراحت لهجه او را می‌دانستند. رسول در شرایط عادی رفت، ولی ما احساس می‌کنیم از دست ما رفته و شهید شده است. وقتی به من اطلاع دادند میزبان مراسم هستم، خیلی خوشحال شدم و نمی‌دانستم چه کنم. آثار رسول باید تحلیل شود."

بعد از صبحت ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و جامعه‌شناس درباره کلیت سینما و رسانه، رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما خاطره‌ای از ملاقلی‌پور تعریف کرد و گفت: "پشت چهره عصبی و طلبکار او آدمی بسیار دوست‌‌داشتنی بود که همه را میخکوب می‌کرد. افرادی مثل حاتمی‌کیا و مرحوم ملاقلی‌پور که در فضای کارگاهی جنگ پرورش یافتند، گوهرهایی هستند که باید قدر آنها را بدانیم."

وی در ادامه افزود: "رسول خیلی تنها بود و این را راحت به زبان می‌آورد. او از درد دیگران رنج می‌برد. من کمتر پیش آمده که با دیدن فیلم‌های ایرانی گریه کنم، اما با دیدن فیلم‌های ملاقلی‌پور این اتفاق افتاد." در ادامه مراسم گزارشگر برنامه سراغ محسن رضایی رفت که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: "من به رسول گفته بودم در تمام قشرها لات دیده‌ام، ولی در هنرمندان نه. تو هر چه در دل داری بیرون می‌ریزی."

گلشیفته فراهانی هم در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، درباره مرحوم رسول ملاقلی‌پور گفت: "وقتی می‌خواستم در فیلم سینمایی "میم مثل مادر" بازی کنم ترسیده بودم، چرا که با روحیات او آشنا نبودم و فکر می‌کردم دچار مشکل شوم. ما قدر او را ندانستیم."

در ادامه شهردار تهران پشت تریبون رفت و گفت: "یاد و خاطره آثار ملاقلی‌پور همیشه همراه ما و جامعه خواهد بود. من در دوران جنگ ملاقلی‌پور را نشناختم و بعد از جنگ کارهایش را دیدم. هیچوقت هم فرصت نشد با او دمخور و دوست شوم، ولی باید بگویم او تربیت شده انقلاب و تحت تاثیر دفاع مقدس و فرهنگ گذشت، ایثار، محبت و شجاعت بود. او آرمانگرا بود و واقع‌گریز نبود. رسول همیشه انقلابی ماند و از مردم جدا نشد."

دکتر قالیباف یکی از ویژگی‌های ملاقلی‌پور را انعکاس واقعیت‌های تلخ جامعه برشمرد و گفت: "او در این راه و اصلاح آن گام‌های خوبی برداشت. هیچوقت عوام زده نشد و با سینما دین خود را به مردم، انقلاب و جامعه ادا کرد. او خیلی زود از میان ما رفت."

حسن ختام این مراسم رونمایی تمبر ملاقلی‌پور بود که دکتر قالیباف و محسن رضایی آن را امضا کردند. کبری ملاقلی‌پور دختر مرحوم ملاقلی پور هم به نمایندگی از خانواده کنار دکتر قالیباف رو به مهمانان درباره پدرش سخن گفت و اینکه هنوز باورش نمی‌شود پدر دیگر نیست و هنوز هم منتظر برگشتن اوست.

مراسم بزرگداشت ملاقلی‌پور با پخش بخش‌هایی از مستند "شّش گوشه عرش" به کارگردانی آن مرحوم به پایان رسد. اصحاب رسانه، فرهنگسرای رسانه، خانواده ملاقلی‌پور، انجمن سینمای دفاع مقدس، خانه سینما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در برگزاری مراسم نخستین سالمرگ ملاقلی‌پور مشارکت کرده بودند.