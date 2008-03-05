عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- رسانه های گروهی آمریکا اعلام کردند: "هیلاری کیلینتون" نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا روزگذشته در انتخابات درون حزبی ایالت اوهایو برنده شد.

-"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیرامورخارجه آلمان خواستار مشارکت جدید با روسیه شد.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روزگذشته بعد از دیدارش با "عبدالله دوم" پادشاه اردن به شدت به سوریه حمله کرد.

-"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزگذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود در بیروت، گروههای مختلف سیاسی در لبنان را به انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور تا پیش از برگزاری اجلاس سران عرب دردمشق دعوت کرد.

- درنتیجه بروز اختلاف بین اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست روزگذشته این شورا، قطعنامه بین المللی علیه ایران حذف شد.

- یکی از افسران ارشد نظامی آمریکا درادامه ادعاهای بی اساس کاخ سفید، بار دیگرایران را به ارسال تجهیزات و آموزش آشوبگران عراقی متهم کرد.

-"ون جیابائو" نخست وزیر چین امروز اعلام کرد: کشورش هرگز اجازه استقلال تایوان را نخواهد داد.

- ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روزگذشته ادعا کرد : این رژیم توان و قدرت لازم برای دفاع ازخود علیه هر گونه تهدیدی از سوی ایران را دارد.

- واشنگتن از پیونگ یانگ خواسته است تا برنامه هسته ای خود را به طور کامل اعلام کند.