افتتاح نمایشگاه بهاره در 4 نقطه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع الدین بازرگانی در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره در پارک ارم با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره برای تامین مایحتاج مردم در 4 نقطه از شهر تهران گفت: پراکندگی این نمایشگاهها در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و در مجتمع شهید باستانی(خیابان خاوران)، حکیمیه(تهرانپارس)، قدس قصرالدشت( خیابان قصرالدشت) و پارک ارم(اتوبان تهران- کرج) است و به موازات آن در 15 شهر استان تهران نیز واحدهای نمایشگاهی پیش بینی شده است که به مرور ظرف روزهای آتی گشایش می یابند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: ویژگی نمایشگاه بهاره امسال افزایش سطح فروشگاهی و عرضه کالا به لحاظ متراژ نمایشگاهی بوده و از سوی دیگر میزان تنوع کالا اعم از تولیدی، توزیعی به لحاظ کیفی و کمی بیش از سالهای گذشته است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه ها پوشاک، کیف، کفش، مواد پروتئینی، مواد غذایی، مواد شوینده و سایر اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و ابتدای سال نو عرضه می شود که به لحاظ کمی، کیفی و قیمت روند خوبی را در پیش گرفته است.

بازرگانی با بیان اینکه قیمتها در بخش تولیدی 30 درصد زیر قیمت بازار است، گفت: در بخش توزیعی نیز 20 تا 25 درصد تخفیف برای اجناس در نظر گرفته شده که در مجموع می توان تفاوت قیمت نمایشگاه با سطح بازار را 25 درصد محاسبه کرد.

وی در خصوص اختصاص فروشگاه قدس به فروش لوازم خانگی برای اولین بار در سالجاری، خاطرنشان کرد: هدف وزارت بازرگانی این است که بتواند با تعریف فرصت خرید نمایشگاهی برای مردم، علاوه بر ضروریات زندگی و شب عید، سایر مایحتاج مردم در طول سال را نیز تهیه کند که بر این اساس برای اولین بار فروش لوازم خانگی در نمایشگاه بهاره دیده شده است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، هرچه که از تجربه برگزاری نمایشگاه با حضور اصناف و تلاشهای سازمان بازرگانی استان تهران می گذرد، این وزارتخانه می تواند برنامه ریزی دقیق تری برای تامین مایحتاج مردم داشته باشد که در این راستا استراتژی عملیاتی برای برطرف کردن نیازهای مردم به گونه ای تعریف شده تا حداکثر نیازهای مردم از طریق حضور در نمایشگاه ها تامین شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر بحث برگزاری نمایشگاه، وزارت بازرگانی برنامه ریزی دقیقی را برای تامین میوه شب عید مردم انجام داده به نحوی که میوه های پرمصرف مردم را با قیمت و کیفیت بسیار مناسب در اختیارشان قرار دهد.

به گفته بازرگانی، بر این اساس هر کیلو سیب 800 تومان و هر کیلو پرتغال 750 تومان در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص توزیع پودرشوینده در نمایشگاه نیز گفت: کمبودی که در خصوص پودر شوینده در بازار وجود داشت برطرف شده و توزیع این محصول برای برطرف کردن نیاز مردم امروز در سطح نمایشگاه و فروشگاه های خرد و کلان شروع شده است.

گفتنی است نمایشگاه بهاره از 15 تا 25 اسفندماه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در 4 نقطه شهر تهران برگزار می شود.