مسئولان اوقاف از ترویج خرافه و سوء استفاده از تمایلات مذهبی جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، صبح چهارشنبه در نشستی به مناسب هفته وقف با اشاره به اینکه سنت وقف، سنت حسنه اسلام است، اعلام کرد: از فرصتهای ایجاد شده در وقف و امور خیریه باید برای توسعه مراکز تعلیم و تربیت استفاده کرد.

قربانی با اشاره به سوء استفاده مالی از سرمایه های عظیم وقف قبل از انقلاب، عنوان کرد: در آن زمان رسیدگی به امور وقف متصل به تقوا نبود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیلات با اهمیت اوقاف مطابق احکام شرع و زیر نظر مرجع تقلید و ولی امر مسلمین اداره می شود.

امام جمعه رشت همچنین بر گسترش فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و افزود: انتخاب افراد شایسته و معتقد به خدا و روز قیامت در هیئت امنایی بقاع متبرکه گسترش فعالیتهای فرهنگی و هدایت درست این فعالیتها را به دنبال خواهد داشت.

در این نشست مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان نیز با اشاره به وجود بیش از 900 بقعه در این استان، اظهار داشت: 400 بقعه متبرکه گیلان به مرمت و بازسازی نیاز دارند.

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری با اشاره به گسترش فرهنگ وقف نسبت به سالهای گذشته در گیلان گفت: استقبال از وقف و شرکت در امور خیریه نشان دهنده فرهنگ غنی مردم گیلان و علاقه مندی آنان به ائمه معصومین و سلاله پاک آنان است.