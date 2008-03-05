40 درصد از سهم تجاری جهانی فرش متعلق به ایران است

به گزار ش خبرنگار مهر در رشت، معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران، شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه فرش دستبافت استان گیلان در رشت با اشاره به هدفمند کردن صادرات فرش، افزود: شناسایی سلیقه های مختلف در امور فرش یکی از برنامه های هدفمند کردن صادرات این صنعت است که با ساماندهی آن، ارزش سودهی فرش برای صادرکنندگان در جهان افزایش می یابد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین ارتقاء دانش فرش بافان را از دیگربرنامه های هدفمندی صادارات فرش دانست و اعلام کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در سراسر کشور به فرش بافی مشغول هستند و 120 هزار نفر از بافندگان فرش خانگی نیز تحت پوشش بیمه قراردارند.

فرجی همچنین با اشاره به صادارات فرش ایران به خارج از کشور خاطرنشان کرد: در سال 85 بیش از 450 میلیون دلار صادرات فرش انجام شده و این روند در سال جاری به همین میزان ادامه دارد.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون 500 هزار نفر از فرش بافان کشور، تحت پوشش تعاونی روستایی قرار دارند.