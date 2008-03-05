تهیه طرح جامع تبدیل بقاع به مکان های زیارتی سیاحتی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان، شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان اظهار داشت: در این طرح بقاع متبرکه گیلان با توجه به تاریخ و فرهنگ اسلامی این استان به مراکز زیارتی سیاحتی و فرهنگی تبدیل می شوند.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت احیا بقاع متبرکه و گسترش فرهنگ وقف تاکید کرد و افزود: گسترش فرهنگ وقف، خمس، زکات و انفاق نه تنها اثرات معنوی و اخروی فراونی دارد بلکه باعث تنظیم و برپایی اقتصاد جامعه می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت موقوفات استان بیان داشت: بیشترین زمینه های وقف واقفان استان گیلان مربوط به وقف برای عزاداری امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی است.

حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری افزود: با درآمد حاصل از این موقوفات، امسال کنگره عاشورا پژوهی در استان برگزار می شود.

وی همچنین از اجرای 18 طرح عمرانی در اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان خبر داد و از مسئولان این استان به ویژه نماینده ولی فقیه و استاندار، خواستار تسریع در اجرای این پروژه ها شد.