آیه روز:

یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على کل شیءٍ شهِید .

در روزى که خدا همه آنان را برمی انگیزد ، آنگاه به اعمالى که انجام داده اند ، آگاهشان می کند ، اعمالى که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در حالى که آنان آن را فراموش کرده اند و خدا بر هر چیز گواه است .

سوره مجادله، آیه 6

ذکر روز چهارشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اعظم (ص) فرمودند:

باکروا طلب الرزق و الحوائج فَان الغدو برکة و نجاح .

در پى روزى و نیازها، سحر خیز باشید، چرا که حرکت در آغاز روز، مایه برکت و پیروزى است.

المعجم الاوسط، ج 7، ص 194، ح 7250

امام علی (ع):

الکریم یرى مکارم افعاله دینا علیه یقضیه، اللئیم یرى سوالف احسانه دینا له یقتضیه .

بزرگوار، نیکوکارى‏هاى خود را بدهى به گردن خود مى‏داند که باید بپردازد و فرومایه، احسان‏هاى گذشته خود را بدهى به گردن دیگران مى‏داند که باید پس بگیرد.

غررالحکم، ح 2031 و 2032