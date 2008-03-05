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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

یک مسئول عراقی:

ادعای کنترل برخی چاه های نفت عراق از سوی ایران بی اساس است

ادعای کنترل برخی چاه های نفت عراق از سوی ایران بی اساس است

مدیر عامل شرکت نفت جنوب عراق،ادعای کنترل برخی چاه های نفت این کشور از سوی ایران را که رسانه های عربی به آن دامن زده بودند، بی اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح،"عبدالجبار لعیبی" مدیرعامل شرکت نفت جنوب درگفتگویی مطبوعاتی با اعلام این مطلب که این شرکت درحال حاضر طرح افزایش ظرفیت تولید چاه های نفت و حفر چاه های جدید را در میدانهای مشترک با کشورهای همسایه در دست بررسی دارد؛ کنترل چاه های نفتی مرزی از سوی ایران را رد کرد.

این درحالی است که اخیرا رسانه های عربی به نقل از یکی از مقامهای عراقی مدعی شده بودند: ایران کنترل بیش از 15 چاه نفت را در منطقه مرزی الطیب در جنوب در دست دارد.

بعد از این ادعاهای مطرح شده، موفق الربیعی مشاورامنیت ملی عراق اعلام کرد: هیچ دلیلی و اطلاعاتی درباره بهره برداری ایران از 15 چاه نفت وجود ندارد.

"عبدالجبارلعیبی" درادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: سال 2007 عراق شاهد بالاترین میانگین سالیانه تولید نفت از زمان تاسیس شرکت نفتی جنوب یعنی از سال 1948 بود.

وی درادامه توضیح داد: میانگین تولید روزانه نفت شرکت جنوب به نزدیک یک میلیون و 746 هزار بشکه می رسد و درعین حال میانگین صادرات روزانه نفت به یک میلیون و 525 هزار بشکه می رسد.

کد مطلب 649934

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