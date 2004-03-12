پلهاي عابر پياده مكانيزه مي شود

رسول خادم ازغدي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اين طرح به منظور رفاه شهروندان ، گسترش فرهنگ استفاده از پلهاي عابر ، زيبا سازي نماهاي شهري و كاهش ترافيك اجرا مي شود به طوري كه امكان استفاده از پلهاي عابر پياده براي افراد مسن و معلول نيز به راحتي فراهم باشد .

وي ادامه داد : در حال حاضر پلهاي عابر پياده به علت سخت بودن استفاده از آن كمتر مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرد به طوري كه باوجود افزايش چشمگير آنها به خصوص در سالهاي اخير هنوز بيشتر مردم ترجيع مي دهند از زيرپلها و ميان خودروهاي در حال گذر عبور كنند و هنوز استفاده از پلهاي عابر به فرهنگ عمومي مبدل نشده است .

خادم اضافه كرد : بر اساس اين طرح سازمان حمل ونقل و ترافيك شهر تهران مسئوليت امكان سنجي اين پلها را بر اساس داده هاي ترافيكي به عهده دارد ، معاونت شهرسازي در مورد احداث اين پلهاي در مجموعه شهري نظر خود را اعلام مي كند ، سازمان زيبا سازي بر اساس معيارهاي زيبايي شناسي اعلام نظر مي كند و در نهايت سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهر تهران براي عقد قرار داد با شركتهاي خصوصي سرمايه گذار در اين زمينه اقدام مي كند .

وي ادامه داد : پس از عقد قرار داد با سرمايه گذاران بخش خصوصي در ساخت اين پلها ، معاونت فني و عمراني شهرداري تهران بر كار ساخت پلها نظارت مي كند و همه مراحل طراحي ، اجرا ، سرمايه گذاري و بازگشت سود سرمايه گذار پيش بيني شده و به زودي با مطرح شدن در صحن علني شوراي شهر به تصويب نهايي مي رسد .

وي گفت : در مورد نحوه بازگشت سود سرمايه گذاران بخش خصوصي كه در زمينه ساخت اين پلها مشاركت مي كنند به صورت توافقي و بر اساس ضوابط موجود در شهرداري تهران برنامه ريزي هاي لازم انجام شده به طوري كه بازگشت سرمايه و بهره پول آنها تضمين شده است .