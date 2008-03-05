به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز وجود اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت و سهم ناچیز بخش خصوصی در عرصه‌های معدنی را از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی این بخش ذکر کرد و افزود: ایران با وجود برخورداری از توان بالای معدنی، از نظر معدنکاری و صنایع معدنی نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا از جمله استرالیا ، آفریقای جنوبی ، کانادا و برزیل در موقعیت بسیار پایینی قرار دارد زیرا سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور از 4 درصد هم کمتر است، در حالی که در آفریقای جنوبی این رقم برابر 12 درصد، در استرالیا 4/6 درصد ، در کانادا 7 درصد ، در ترکیه 4/5 درصد و در کشورهایی نظیر دانمارک و مکزیک که از توان معدنی چندانی نیز برخوردار نیستند به ترتیب 4/5 و 3/7 درصد است.

مرکز پژوهشها با اشاره به ظرفیت ممتاز ایران از نظر توان معدنی، به خصوص درباره عناصر پایه و طلا و نقش برجسته بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال افزود: برنامه‌ریزی برای شناسایی ، اکتشاف ، فرآوری و بهره‌برداری از مواد معدنی و استفاده بهینه از آن‌ها در صنایع مربوطه اولویت دارد و در این راستا بررسی‌های اکتشافی یکی از عوامل اصلی توسعه صنعتی و معدنی تلقی می‌شوند و در زنجیره اقتصادی کشور نقش تعیین کننده و مهمی را ایفا می‌کنند.

از این رو برای تدوین یک برنامه مدون و منسجم که برطرف کننده کاستی‌های موجود باشد، باید با استفاده از تکنولوژی‌های اکتشافی روز، از تجربه‌ کشورهایی که در این عرصه از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده و در اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن موفق بوده‌اند استفاده لازم به عمل آید که در همین ارتباط استفاده از تجربیات دو کشور کانادا و چین که در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معدن دارای دو سیستم اجرایی متفاوت بوده (یکی سرمایه‌داری و دیگری سوسیالیستی است) و در زمره 5 کشور اول دنیا قرار دارند و نیز ترکیه که در امر معدنکاری پیشرفت چشمگیری داشته و در میان کشورهای همسایه با خصوصیات متالوژنیکی و سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور ما شباهت زیادی دارد توصیه می‌شود تا الگوی اکتشافی بهینه‌ای با توجه به خصوصیات متالوژنیکی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور انتخاب و پیشنهاد شود.

