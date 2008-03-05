به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به افسون تلویزیون برای 18 بازیگر و نکته‌هایی از مجموعه "حلقه سبز". گفتگو با اسرافیل شیرچی در صفحه گفتگو، گپی با افشین یداللهی ترانه‌سرا و کارنامه موسیقی در سالی که گذشت در صفحه موسیقی و معرفی برگزیدگان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، انتخاب فاطمه معتمدآریا به عنوان سفیر مهرآفرین، یکسان‌سازی بودجه تئاتر تهران و شهرستان و اضافه شدن پنج شبکه مجازی به تلویزیون در نوروز در صفحه پایانی آمده است.

* در یادداشتی بر "حلقه سبز" آمده: "ریتم مجموعه بسیار کند است و حرف‌های مهم دائم تکرار می‌شود. تأکید زیاده از حد روی برخی جزئیات کلیت کار را از نفس انداخته است. گویا کارگردان برای القاء حرف‌ها و ایده‌هایش مدام روی وقایع محوری داستان تشدید می‌گذارد و دورشان دایره‌ای سرخ می‌کشد تا تمرکز و توجه بیننده را بیش از پیش به موضوع جلب کند. نکته دیگر خرده داستان‌هایی است که گاه کمترین ارتباطی با پیرنگ اصلی روایت ندارند."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تدارک تلویزیون برای نوروز، انتخاب فاطمه معتمدآریا به عنوان سفیر مهرآفرین و تجلیل روزنامه‌نگاران مسلمان از فیلمسازان برجسته جشنواره فجر. گفتگو با محمد صفار منتشری درباره مراسم و آئین نوروزی و مطلبی به انگیزه پانزدهمین سال درگذشت احمد عبادی موسیقیدان در صفحه موسیقی، نگاهی به فیلم‌های "زاگرس" و "ملودی" و یادداشتی بر انیمیشن "راتاتویی" در صفحه سینما و ساخت فیلم "تقاطع شب" در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می کند.

* در نقدی بر فیلم "ملودی" آمده: "جهانی که آدم های فیلم در آن پرسه می زنند، فقط در و دیوار جغرافیایش به زمانه حاضر شباهت دارد و سکنات و بده و بستان های شخصیت های این معجون، میان واقعیت، فانتزی، هجو و ... در سرگردانی سیر می کنند. قاعده و اسلوب تحقیر تماشاگر به هر حال در چنین فیلم هایی که سازندگان مشخص دارند و سالهاست به راه خود ادامه می دهند، تغییرناپذیر است."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به کنش و واکنش مخاطب به چارچوب سالم تصویری به قلم یک کارشناس ارشد ارتباط تصویری. سالگرد درگذشت رسول ملاقلی پور، تولید 120 نمایش در سراسر کشور، کلید خوردن تله تئاتر "ملودی شهر بارانی"، تغییر زمان برگزاری جشنواره فیلم کودک همدان، بمباران شیمیایی سردشت به روایت سمیران اصلانپور، فیلم جدید برادران کوئن در ژانر کمدی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" و گپی با فرخ نعمتی بازیگر آن. گفتگو با جسیکا آلبا درباره فیلم "چشم" و یادداشتی بر فیلم خارجی "گنجینه ملی: کتاب اسرار" در صفحه سینما و نهایتاً پایان هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران، فیلم سینمایی "دایناسور" دنبال پروانه نمایش، بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور، اعتراض مجید مجیدی در مراسم اهداء جوایز انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و اخبار کوتاه از معتمدآریا، زارعی و نامجو در صفحه ادب و هنر آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به نگاهی به هفتمین دوسالانه نقاشی تهران، کاهش استقبال مردم از فیلم‌های در حال اکران، انتخاب فاطمه معتمدآریا به عنوان سفیر مهرآفرین، گپی با خسرو حکیم رابط و شبکه مجازی سیما برای کودکان و دوستداران سینما. گفتگو با ریکاردو زیپولی عکاس و ایران‌شناس ایتالیایی، مطلبی از محسن مخملباف، گفتگو با محمدعلی نجفی درباره "زاگرس" و نگاهی به آثار کاوه گلستان در کتاب "ضبط حقیقت در ایران" در صفحات هنر آمده است.

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به تحلیل جامعه شناسی فروش فیلم "اخراجی ها" در سال 86، نگاهی به احتمالات اکران نوروز 87 به نقل از مهر و اخبار کوتاه. انتخاب فاطمه معتمدآریا به عنوان سفیر مهرآفرین، توضیحات مدیر مرکز هنرهای نمایشی درباره ممیزی تئاتر، پخش برنامه های نوروزی از 15 شبکه سیما، اعلام تاریخ اکران فیلم جدید برادران کوئن، یادداشتی بر فیلم "آتش سبز" و معرفی رمان "آخرین پدرخوانده" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در یادداشتی بر "آتش سبز" آمده: " "آتش سبز" فیلم دشواری است، در مسیر اجرایی اش ضعف هایی دارد اما بی تردید بهترین فیلم جشنواره امسال و یکی از بهترین آثار سینمای ایران طی پنج سال اخیر است. تصاویری شگفت انگیز دارد که مکث بر آنها در تدوین می توانست ماندگاری آن در ذهن بیننده را بیشتر کند. فیلم با ظرفیت بالقوه نمایشی اش می توانست بلندتر از این باشد و ریتم روایت تکه تکه اش را بر اساس همان طمأنینه ای که در فیلمنامه هست، تنظیم کند."

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به مراسم معرفی نخستین سفیر مهرآفرین، آخرین نشست تئاتری سال 86 با حضور مدیران، حرف های شهرام ناظری، برگزاری نشست دوم دوسالانه نقاشی معاصر، ادامه کارگاه بازیگری "پیکره زنده" و اخبار کوتاه.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به برنامه های نوروزی شبکه های سیما، ساخت نخستین مستند تلویزیونی از مستندسازان ، خبرنگاران و عکاسان خبری، معرفی مدیر نمونه سالن های سینما، برگزاری یادواره عکس یاران حسین (ع)، تغییر زمان برگزاری جشنواره فیلم کودک در همدان، حضور چهار فیلم ایرانی در جشنواره کودکان قاهره و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به نگاهی به قاچاق فیلم "سنتوری"، حرف های حنا مخملباف درباره سینما و مستانه مهاجر درباره وی و نگاهی به فیلم "به همین سادگی". مشخص شدن فیلم های خارجی اکران نوروزی در سال آینده، انتخاب نخستین سفیر مهرآفرین، زندگی باب مارلی در دو فیلم خارجی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.