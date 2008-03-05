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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

سرانه ورزشی دانشگاه بیرجند 25/7 متر مربع است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند، مجموع فضاهای ورزشی این دانشگاه را 39 هزار و 730 متر مربع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی دانشگاه بیرجند 25/7 متر مربع است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین سالاری، صبح امروز در نشستی خبری با بیان اینکه دانشگاه بیرجند در بحث زیر ساخت های ورزشی از جایگاه خوبی برخوردار است، اظهارداشت: فضاهای سرپوشیده ورزشی دانشگاه بیرجند بالغ بر شش هزار و 180 متر مربع و سرانه این فضاها 1/16 متر مربع است.

وی میزان فضاهای روباز این دانشگاه را 33 هزار و 550 متر مربع عنوان و خاطرنشان کرد: از این لحاظ سرانه فضاهای روباز دانشگاه 6/32 متر مربع است.

رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند از احداث سالن ورزشی در دانشکده کشاورزی در آینده ‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پیگیری ساخت پروژه امیر آباد، استفاده از امکانات و فضاهای دانشگاه و تغییر کاربری و برگزاری جشنواره ورزشی کارکنان از عمده فعالیت های دانشگاه بیرجند در زمینه ورزش است.

سالاری افزود: مسابقات درون دانشگاهی در بهار، جشنواره ورزش‌های همگانی در 23 رشته، برگزاری المپیاد درون دانشگاهی پاییزه و برگزاری جشنواره ورزشی کارکنان در دهه فجر در شش رشته از اهم فعالیتهای امسال دانشگاه است.

وی راه اندازی مجموعه آبی میلاد را یکی از پروژه‌های ورزشی عظیم دانشگاه دانست و تصریح کرد: مساحت این مجموعه دو هزار و 200 متر مربع است که از امکانات کم نظیری برخوردار است.

سالاری ادامه داد: تعمیق باورها و ارزش‌های دینی از طرق فعالیتهای ورزشی، ارتقای سطح کیفی و کمی دانشگاه در زمینه فضاهای ورزشی، توسعه و گسترش فعالیت‌های ورزش و تامین سلامت و ارتقای اعتماد به نفس و روحیه ورزشکاری از اهداف اصلی در سال آتی است.

کد مطلب 649950

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