ناظریان و دباغیان سرمربی تیم های ملی کاراته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه روز گذشته در اصفهان برگزار شد که در نهایت حبیب الله ناظریان رئیس سازمان تیم های ملی خود مسئولیت هدایت تیم ملی بزرگسالان را برعهده گرفت. علی و حسن شاطرزاده و مهران بهنام فر نیز در کادر فنی این تیم او را همراهی خواهند کرد.

غلامرضا دباغیان به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان و امید انتخاب شد . مهدی عموزاده ، علیرضا کتیرایی ، علی عسگری و جلیل شیخی هم به عنوان اعضای کادر فنی انتخاب شدند.

قرار است بررسی های نهایی طی روزهای آینده انجام شده و اسامی کادر فنی یکشنبه آینده در نشست خبری رئیس فدراسیون به طور رسمی اعلام شود.

