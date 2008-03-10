هدف اسرائیل به شکست کشاندن اجلاس دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر،اگرچه عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرده است : اجلاس سران عرب در موعد مقرر آن یعنی 29 و 30 مارس(نهم و دهم فروردین 87) در دمشق برگزار می شود،اما رسانه های عربی اعلام کرده اند که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان وحسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نشست اخیر خود درباره انتقال محل برگزاری اجلاس سران عرب از دمشق به شرم الشیخ رایزنی کردند.

این در حالی است که یک منبع در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است: عربستان و برخی کشورهای عربی دعوت از لبنان برای شرکت در اجلاس سران عرب را شرط حضور در این اجلاس اعلام کرده اند.



مشاور رئیس جمهوری فقید سوریه در گفتگو با مهر تاکید کرد حمایت معنوی سوریه و مواضع واضح و شفافش در حمایت همیشگی از مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در لبنان ، سوریه،فلسطین و هر کشور عربی دیگری که خواهان رویارویی با رژیم صهیونیستی باشد مهمترین دلیل افزایش فشار بر این کشور است.

"جرج جبور"رئیس انجمن سوریه و سازمان ملل متحد در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : چون مخالفان دولت سنیوره یعنی حامیان مقاومت ملی لبنان،از حمایت معنوی دمشق برخوردار هستند؛ تلاش می شود از طریق سوریه، مقاومت ملی لبنان را از تحقق خواسته هایش منصرف کنند؛ از این رو آنچه که امروز ما در شکست انتخاب رئیس جمهور لبنان شاهد آن هستیم؛ در واقع به شکست کشاندن عمدی است که برخی از طرفهای عربی مرتبط با مراکز قدرت جهانی دست به انجام آن می زنند.

جرج جبور مشاور حافظ اسد رئیس جمهوری فقید سوریه

مشاور حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه در ادامه تاکید کرد : مشکل لبنان را که اکنون به یک معضل تبدیل شده در حالی که می شد آن را به ساده ترین شکل حل کرد، می توان در یک جمله ساده تشریح کرد : با توجه به اینکه امروز به دلیل تحریم جلسات پارلمان لبنان توسط گروه مخالف(طرفداران تشکیل دولت وحدت ملی)، این مجلس قادر به تشکیل جلسه نیست؛پس به نتیجه می رسیم که گروه مخالف از وزنه قابل توجهی در بالاترین قوه یعنی قوه مقننه برخورداراست؛به نحوی که می توانند مانع از به حد نصاب رساندن جلسه شوند، حال با توجه به این وزنه سیاسی چرا نباید این گروه از وزنه تاثیرگذاری در قوه مجریه برخوردار باشد؟ این دقیقا خواسته گروه مخالف دولت سنیوره است.

نماینده سابق پارلمان سوریه درباره علت گروکشی کشورهای عربی با سوریه درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان در برابر حضور در نشست آتی سران عرب در دمشق به مهر گفت : این کشورها تصور می کنند که کلید به شکست کشاندن نشست دمشق را در اختیار دارند، اما باید بگویم که تلاش آنها دراین زمینه، در واقع به شکست کشاندن ساختار فراگیرعربی است و بدیهی است که شکست ساختارعربی، برنده ای جز اسرائیل ندارد.

وی افزود : چندی پیش در نشریه"هرالد تریبون" پرتیراژترین روزنامه آمریکایی آمده بود که برگزاری نشست سران اتحادیه عرب به معنای آن خواهد بود که کشورهای عربی از آناپولیس دست شسته اند واین امر به طور حتم خوشایند اسرائیل وآمریکا نیست.

جرج جبور درباره واکنش احتمالی دمشق نسبت به شکست خوردن نشست آتی سران عرب اظهار داشت : اولا این نشست به شکست کشیده نخواهد شد، زیرا به طور حتم با طرفهای حاضر در آن برگزار می شود، وزیر امور خارجه سوریه هم کاملا واضح و شفاف اعلام کرده است؛سوریه دارای رویکرد سیاسی واصول واهداف ملی خاص به خود است واین مسائل برایش از هر چیز دیگری مهمتر است ودر واقع این موارد، پارامترهای تعیین کننده در سیاستگذاری سوریه محسوب می شوند.