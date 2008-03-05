پایداری اقتصادی در صنعت دامپروری ایجاد می شود

علی اصغر فرقانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در حال حاضر100 درصد طرح ساماندهی دامداریهای روستایی درکشور، وارد مرحله اجرایی شده است، افزود: به منظورافزایش کمی و کیفی تولیدات دامی روستاها، اشتغال روستائیان، ایجاد پایداری اقتصادی در بعد دامپروری در روستاها، جلوگیری از مهاجرت، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد تبادل لازم برای واکنش مناسب نظام دامپروری روستایی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در کلیه استانهای کشوراجرایی شده است.

عضو کمیته برنامه ریزی و اجرایی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی بیان کرد: از اعتبار75 میلیارد تومانی طرح مزبور در حال حاضر حدود 70 درصد آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه با اجرای کامل این طرح در کیله روستاهای کشور در تولید شیر و گوشت خودکفا می شویم، افزود: امسال به عنوان اولین سال اجرایی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی کشورپیشرفت فیزیکی تا 98 درصد در سطح برخی از روستاها گزارش شده و پیش بینی می شود اجرای آن از 1200 روستای مورد نظر فراتر رود.

تصریح کرد: در صورت عدم تغییر در سیاستهای کلی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی، اجرای آن سه سال دیگر در سطح روستاهای کشور ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، در طرح ساماندهی دامداریهای روستایی سه پروژه بهبود کیفیت خوراک دام، ناظرین فنی و اصلاح نژاد دام روستایی در سطح روستاهای کشور اجرایی می شود. ضمن اینکه در قالب این طرح پروژه های ایستگاه های جمع آوری شیر، بهسازی و نوسازی اماکن دامی، بهداشت دام ، ایجاد پایانه های جمع آوری کود، احداث سیلوی ذخیره مواد علوفه ای و انبارهای ذخیره سازی مواد متراکم و پروژه تعاون اجرا خواهد شد.

بر اساس اجرای طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در قالب سه پروژه مذکور 1200 روستا تحت پوشش قرار خواهد گرفت که با توجه به عملیاتی شدن آن در کلیه روستاهای کشور، پیش بینی می شود روستاهای تحت پوشش از این رقم فراتر رود.