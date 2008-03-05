ایران قدرت خود در عراق و ضعف آمریکا و انگلیس را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز با بیان این مطلب در ادامه با مد نظر قرار دادن قراردادهای امضا شده میان مقامهای ایران و عراق در جریان سفر دکتر "محمود احمدی نژاد" به بغداد، عقد این قراردادها را نشانه ضعف آمریکا و انگلیس در بازسازی زیرساختهای عراق بیان کرد.

این روزنامه نوشت : ایران برای تامین برق مورد نیاز استان بصره با ساخت یک نیروگاه برق در نزدیکی این استان جنوبی عراق موافقت کرد و این در حالی است که تامین برق مورد نیاز بصره بر عهده انگلیس بود و نیروهای انگلیسی با وجود پنج سال حضور در این استان نتوانستند مشکل برق مردم بصره را حل کنند.

به نوشته تایمز، از سوی دیگر ایران با تامین برق شهرهای کربلا و نجف دیگر شهرهای شیعه نشین عراق موافقت کرد و ساخت و اجرای این طرح ها توسط ایران بیانگر شکست آمریکا در بازسازی زیرساختهای بخش انرژی عراق است و این در حالی است که آمریکا میلیاردها دلار را درعراق صرف ادامه جنگ کرده است.

این روزنامه نوشت : اغلب قراردادهایی که میان ایران و عراق به امضا رسیده مربوط به فعالیتهای عمرانی در مناطق شیعه نشین عراق است و این مسئله می تواند واکنش منفی سنی های عراق را در پی داشته باشد، اما با وجود این مسئله، پرداختن به بازسازی عراق یکی از مواردی است که می تواند ناآرامیهای این کشور را کاهش دهد.