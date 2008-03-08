دانش آموزان سمنانی همیار طبیعت شدند

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: طرح همیاران طبیعت با هدف مشارکت دانش ‌آموزان در حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی صورت می گیرد.

وی افزود: همیاران طبیعت فعالیت خود را از هفته منابع طبیعی در استان سمنان آغاز می کنند و در مرحله دوم این این طرح پنج هزار دانش آموز کار ملی همیار طبیعت را دریافت می کنند.

به گفته وی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، بوته‌کنی، شکستن شاخه درختان و ارائه گزارش آتش سوزی و تخریب منابع طبیعی از وظایف همیاران طبیعت است.