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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۱

برای اولین بار در کشور؛

دانش آموزان سمنانی همیار طبیعت شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان گفت: پنج هزار دانش آموز استان سمنان برای اولین بار در کشور با اجرای طرح همیاران طبیعت در حفاظت از منابع طبیعی تلاش می کنند.

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: طرح همیاران طبیعت با هدف مشارکت دانش ‌آموزان در حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی صورت می گیرد.

وی افزود: همیاران طبیعت فعالیت خود را از هفته منابع طبیعی در استان سمنان آغاز می کنند و در مرحله دوم این این طرح پنج هزار دانش آموز کار ملی همیار طبیعت را دریافت می کنند.

به گفته وی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، بوته‌کنی، شکستن شاخه درختان و ارائه گزارش آتش سوزی و تخریب منابع طبیعی از وظایف همیاران طبیعت است.

کد مطلب 649957

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