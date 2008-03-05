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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۷

انتخابات هیئت کشتی مازندران 25 اسفند برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت کشتی مازندران از برگزاری انتخابات و مجمع عمومی هیئت کشتی این استان در 25 اسفند ماه جاری در ساری خبر داد.

سلمان قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجمع جهت انتخاب رئیس هیئت کشتی استان و با حضور رئیس فدراسیون کشتی، مدیرکل تربیت بدنی و جامعه کشتی استان در اداره کل تربیت بدنی مازندران برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش تر قرار بود انتخابات هیئت کشتی مازندران اوایل اسفند برگزار شود که هم به دلیل وضعیت جوی هوا و هم به واسطه عدم آمادگی مدارک برخی نامزدها به این زمان موکول شد.

انتخابات ریاست هیئت کشتی مازندران به دلیل فوت رئیس فقید هیئت کشتی (علی اعظم مهدی پور) که چند ماه پیش بر اثر عارضه قلبی درگذشت، برگزار می شود.

کد مطلب 649958

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