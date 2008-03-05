انتخابات هیئت کشتی مازندران 25 اسفند برگزار می شود

سلمان قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجمع جهت انتخاب رئیس هیئت کشتی استان و با حضور رئیس فدراسیون کشتی، مدیرکل تربیت بدنی و جامعه کشتی استان در اداره کل تربیت بدنی مازندران برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش تر قرار بود انتخابات هیئت کشتی مازندران اوایل اسفند برگزار شود که هم به دلیل وضعیت جوی هوا و هم به واسطه عدم آمادگی مدارک برخی نامزدها به این زمان موکول شد.

انتخابات ریاست هیئت کشتی مازندران به دلیل فوت رئیس فقید هیئت کشتی (علی اعظم مهدی پور) که چند ماه پیش بر اثر عارضه قلبی درگذشت، برگزار می شود.