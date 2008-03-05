همکاری آمریکا و دحلان بر ضد حماس/پیشنهاد اسد برای حل بحران لبنان

الشرق الاوسط چاپ لندن:

- رایس خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح و ابومازن خواستار تثبیت آتش بس با ضمانتهای آمریکایی شد.

- سفر احمدی نژاد به عراق و توافقنامه های وی پرسشهایی را در عرصه سیاسی عراق مطرح کرده است.

-عمرو موسی برگزاری اجلاس فوق العاده سران عرب پیش از اجلاس دمشق را رد کرد.

- کارشناسان و حقوقدانان: تحریم جدید ایران میانه رو است و هدف آن بازگرداندن ایران به میز مذاکره است.

- افزایش بودجه دفاعی چین و نگرانی واشنگتن

- ایهود باراک(وزیر جنگ اسرائیل) پیشنهاد آتش بس بدون توافق را مطرح و به حملات جدید در آینده تهدید می کند.

القدس العربی چاپ لندن:

- گزارش آمریکایی : همکاری دولت بوش با محمد دحلان(از اعضای جنبش فتح) برای ایجاد جنگ داخلی در غزه و براندازی جنبش حماس

- ابومازن خواستار آتش بس و رایس خواستار ازسرگیری مذاکرات صلح شد.

- مخالفان سنیوره از موضع مصر انتقاد و ابوالغیط را به جریان حاکم در لبنان ملحق کردند.

- ایران قطعنامه شورای امنیت را بی ارزش خواند.

الحیات چاپ لندن :

- پیشنهاد سولانا برای توافق با حماس مبتنی بر توقف حملات موشکی و بازگشایی گذرگاههای نوارغزه

- تکذیب خبر همکاری دحلان با واشنگتن برای براندازی حماس از سوی نزدیکان دحلان

- پیشنهاد اسد به موسی برای حل بحران لبنان مبتنی بر انتخاب میشل سلیمان، تشکیل دولت بی طرف و برگزاری انتخابات در آخر تابستان

الاهرام چاپ مصر:

- رایس : برای ازسرگیری مذاکرات و تقویت نیروهای تشکیلات خودگردان برای مقابله با حماس تلاش می کنیم.

- گزارش آمریکایی : موافقت بوش با طرح براندازی حماس پس از پیروزی در انتخابات

السفیر چاپ لبنان :

- سولانا در بیروت : از طرح کاری اتحادیه عرب حمایت می کنیم و رئیس جمهوری لبنان باید پیش از برگزاری اجلاس سران عرب انتخاب شود.

- حزب الله : گزارش درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت میان جلاد و قربانی مساوات برقرار کرده است.

الصباح چاپ عراق :

- جلال طالبانی : سفر من به آنکارا با هدف حل مسائل موجود صورت می گیرد.

- فراکسیون جریان صدر خواستار تسریع در اجرای قانون عفو عمومی شد.

الوطن چاپ عربستان سعودی :

- بررسی بحران لبنان در دیدار امین الجمیل(از سران 14 مارس لبنان) با عبدالله بن عبدالعزیز(پادشاه عربستان)

- ابتکار مصر برای آتش بس در غزه

- رایس حماس را مسئول تجاوز به نوارغزه می داند و از اعزام ناو جنگی به سواحل لبنان حمایت می کند.

الرای چاپ کویت:

- محمد الصباح معاون نخست وزیر کویت اعلام کرد: حضور ما در اجلاس سران عرب ارتباطی به دعوت از سنیوره در این اجلاس ندارد.