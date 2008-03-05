نهمین همایش آموزش پزشکی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر محمد حسن شیخها شب گذشته در مراسم آغاز به کار نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد، افزود: آخرین و متنوع ترین روش های آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی در این همایش ارائه می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد یادآور شد: در نهمین دوره همایش آموزش پزشکی در یزد بیش از یک هزار و 100 مقاله و پوستر ارائه شد که پس از داوریهای مربوطه 460 مقاله از سوی 59 داور پذیرفته شده است که به صورت پوستر الکترونیکی ارائه می شود.

وی افزود: 168 مقاله به روشهای آموزش الکترونیک، 62 مقاله به روشهای آموزش با کامپیوتر، 15 مقاله به روشهای آموزش سرپایی، 141 مقاله به روشهای آموزش بالینی، 117 مقاله به روشهای آموزش علوم پایه، 41 مقاله به روشهای آموزش در مراکز مهارتهای بالینی، 35 مقاله به روش حل مسئله و 26 مقاله به روشهای آموزش در دندانپزشکی پرداخته اند.

شیخها با اشاره به موضوعاتی که در نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ارائه خواهد شد، گفت: کارگاههایی با موضوع آموزش دندانپزشکی جامعه نگر، شیوه طراحی و تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی، روشهای تولید مولتی مدیا و انیمیشن در آموزش پزشکی و آموزش اخلاق پزشکی بر مبنای حل مسأله نیز در این دوره از همایش ارائه خواهد شد.

استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به حضور 64 هزار دانشجو در استان یزد یادآور شد: اکثر مصوبات استانی رئیس جمهور در یزد اجرایی شده است و در آینده نیز به زودی تمامی آنها اجرایی می شود.

