تیم ملی جودو با 6 ورزشکار به قزاقستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودوکشورمان طی روزهای 25 و26 اسفندماه در رقابتهای گزینشی المپیک که در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد به میدان می رود.

قرار بود روز سه شنبه در وزن 90- کیلوگرم یک دیدار انتخابی بین مجتبی اکبری و حسین قمی برگزار شود که با انصراف قمی به دلیل آسیب دیدگی، این دیدار برگزار نشد تا اکبری جواز حضور در این دوره از مسابقات را کسب کند. در وزن 81- کیلوگرم نیزحامد ملک محمدی چنین شرایطی دارد تا بدین ترتیب ایرج امیرخانی به عضویت تیم ملی درآید.

درسایر اوزان هم وحید سرلک در وزن 60- کیلوگرم، ذکریا مرادی در وزن 73- کیلوگرم، احسان رجبی در وزن 100- کیلوگرم و سیدمحمود میران در وزن 100+ کیلوگرم راهی رقابتهای آلماتی می شوند. این تیم 23 اسفندماه راهی قزاقستان خواهد شد.