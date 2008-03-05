به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "غریزه فرشته" 16 اسفند ساعت 22 در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم تولید مشترک فرانسه، بلژیک و سوئیس را ریشار دمبو فیلمساز مطرح فرانسوی سال 1993 نوشت و کارگردانی کرد.

در فیلم 115 دقیقه‌ای "غریزه فرشته" لمبرت ویلسن، فرانسوا کلوزه و ژان ـ لویی ترینیتنان بازی کرده‌اند. فیلم روایتگر زندگی زندگی یک اشرافزاده جوان است که به دلیل علاقه بیش‌ از اندازه به پرواز وارد نیروی هوایی ارتش فرانسه می‌شود و به مراحل بالای مهارت در بین خلبان‌ها می‌رسد... ریشار دمبو سال 1984 با "حرکت‌های خطرناک" اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را برد.

نمایی از فیلم "چلچله آبی"

فیلم سینمایی "روز باران" به کارگردانی شاهرخ کیوان‌نیا و تهیه‌کنندگی اسماعیل براری و با حضور تیمور مختاری، غلامرضا بایرامنش، سامان خلاوه، فاطمه جوانمرد، زینب آرامش و غلامرضا عارف‌نژاد جمعه 17 اسفند ساعت 17 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم داستان اهالی یک روستاست که با مشکل خشکسالی مواجه می‌شوند و تنها راه نجات را برگزاری نماز باران می‌دانند. غافل از اینکه در گوشه ای از روستا دو کودک یتیم در تنهایی دست به دعا برداشته‌اند تا باران نبارد...

این فیلم در جشنواره فجر سال 85 به عنوان بهترین فیلم روستا، در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به عنوان بهترین اثر دینی و در جشنواره فیلم های قرآنی هم برگزیده شده است. انوشا جواهری پور تصویربردار، اصغر آبگون صدابردار، بیتا بهشتیان آهنگساز، اسماعیل براری و ابراهیم کیهانی تدوینگر و محمدسعید بهمن پور فیلمنامه نویس اثر هستند.

فیلم سینمایی "نیلوفر کبود" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی بهروز مفید 16 اسفند ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. علی‌اکبر محلوجیان فیلمنامه این اثر را بر مبنای طرحی از نیوشا صدر نوشته و حسن پورشیرازی، نگار فروزنده، مریم کاویانی، پردیس افکاری و ... نقش‌آفرینی کردند.

در خلاصه داستان فیمل "نیلوفر کبود" آمده: "نیلوفر کبود داستان مردی است به نام کرامت که به همراه منشی و مشاورش دست به کلاهبرداری بزرگی می‌زنند، اما در این میان ناگهان خبر فوت کرامت اعلام می شود و ...

فیلم سینمایی "دو چشم بی‌سو" جمعه 17 اسفند ساعت 22:15 در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم را محسن مخملباف سال 1362 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. در این فیلم محمد کاسبی، مجید مجیدی، رضا چراغی، حبیب‌ ولی‌نژاد و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "دو چشم بی‌سو" آمده: مشهدی ایمان عشق رفتن به جبهه را دارد. به همین دلیل بدهکاریش را تسویه می‌کند، دخترش را به خانه بخت می‌فرستد و فرزند نابینایش را از روستا به بیمارستانی در تهران می ‌برد، ولی داماد و پسرش زودتر از او به جبهه می‌روند و با شهادت داماد و مجروح شدن پسرش در روستا ماندگار می‌شود و ...

نمایی از فیلم "شهر بیدار"

فیلم "چلچه آبی" جمعه 17 اسفند ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی یان جونگ ـ چان محصول سال 2005 کره جنوبی و مدت زمان آن 132 دقیقه است. این فیلم داستان واقعی پارک کیونگ ـ وون را به تصویر می‌کشد که از او به عنوان نخستین خلبان زن کره جنوبی یاد می‌شود.

او دختری از خانواده فقیر در دورانی بود که کره جنوبی تحت اشغال امپراتوری ژاپن قرار داشت. پارک در نهایت بر اثر سقوط هواپیمای خود در ژاپن کشته شد. نمایش فیلم "چلچله آبی" در کره جنوبی به خاطر آن چه طرفداری پارک از ژاپنی‌ها عنوان شد، بسیار جنجالی بود و گروهی نسبت به نمایش فیلم در این کشور اعتراض داشتند. ضمن اینکه گفته می‌شود او نخستین زن خلبان کره جنوبی نبود.

چانگ ـ جین ـ یانگ، کیم جو ـ هیوک و یوکو فوکی در فیلم "چلچله آبی" نقش‌آفرینی می‌کنند. این دومین فیلم بلند یان جونگ ـ چان فیلمساز 44 ساله کره‌ای است که فیلم اول او Sorum‌ در سال 2001 با استقبال رو به رو شد.

فیلم "شهر بیدار" به کارگردانی مجید جوانمرد و تهیه‌کنندگی محمدرضا ایزدی یکتا جمعه 17 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم با نام قبلی "سر به مهر" برای گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه شده و داستان جوانی فیلمساز به نام مسعود است که پدرش از مبارزان زمان انقلاب و رزمندگان دفاع مقدس است. وی با پزشکی به نام هانیه آشنا می‌شود که با مادر و پدربزرگش زندگی می‌کند. پدر مسعود با شنیدن نام پدر هانیه ...

عوامل "شهر بیدار" عبارتند از نویسنده: عباس مرادیان، دستیار کارگردان: رضا ابوفاضلی، تصویربردار: حسن اسلامی، صدابردار: سعید احمدی، رضا بهارانگیز تدوین، عکاس: لیلا خوشکناز و مدیر تولید: محسن صمدی. در این فیلم جهانگیر الماسی، شیوا ابراهیمی، پویا امینی، اصغر محبی، حسین معلومی، مرتضی ضرابی و شراره دولت‌آبادی بازی می‌کنند.