430 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی مازندران جنگلکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در نکاء اظهار داشت: این احیاء با هدف ایجاد جنگل و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در تسویه هوا و به منظور استفاده از منابع طبیعی و خدادادی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 15 مجری دولتی و خصوصی در احیاء جنگلهای استان فعالیت می کنند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه سالانه بیش از 12 میلیون اصله نهال توسط این اداره کل تولید می شود، یادآور شد: بیش از چهار هزار و 500 هکتار از اراضی استان توسط مجریان طرحهای جنگلکاری درختکاری می شود.

علیپور در ادامه از تسهیلات 15 میلیون ریالی به زمین داران خبر داد و افزود: برای حفظ کاشت درخت در بین آحاد مردم در طرح زراعت چوب تا سقف 10 میلیون ریال در هکتار با 35 درصد وام بلاعوض هفت تا 10 ساله به متقاضیان پرداخت می شود.

وی گفت: با فعالیت گسترده 36 واحد حفاظتی در استان تاکنون 350 هزار واحد دامی از جنگل خارج شده و هزار و 800 هکتار زمین در اختیار دامداران قرار گرفته است.

به گفته علیپور، 70 درصد دام باقی مانده باید بر اساس برنامه چهارم توسعه از جنگل خارج شوند که به دلیل عدم تمایل دامداران و کمبود اعتبار مورد نیاز، هنوز موفق به این کار نشدیم.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران یادآور شد: در حال حاضر 43 هزار خانوار با حمعیت 22 هزار نفری در سطح جنگلهای استان مستقر هستند.

900 هزار هکتار مرتع و 654 هزار هکتار جنگل از گلوگاه تا علمده نور، تحت حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی مازندران منطقه ساری قرار دارد.