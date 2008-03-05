پیروزی کلینتون و خداحافظی هاکبی / نگاههای نگران به تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،در انتخابات درون حزبی شب گذشته هیلاری کلینتون که تا پیش از این در 11 ایالت از رقیب هم حزبی خود باراک اوباما شکست خورده بود توانست در ایالتهای اوهایو و رودآیلند بر این سناتور جوان و سیه چرده آمریکا غلبه کند و باراک اوباما نیز در انتخابات درون حزبی ورمانت به پیروزی رسید.

با این حساب، این دو نامزد هم اکنون در انتظار نتایج انتخابات ایالت تگزاس هستند که برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از سوی دیگر، خبر می رسد که مایک هاکبی یکی از دو نامزد باقی مانده حزب جمهوریخواه آمریکا در کورس رقابتهای ریاست جمهوری شب گذشته از ادامه این رقابتها انصراف داده و با کناره گیری خود راه را برای جان مک کین باز کرده است.

با کناره گیری هاکبی، مک کین به عنوان تنها نامزد جمهوریخواهان آمریکا خود را برای ادامه رقابتها آماده می کند. در همین رابطه، شب گذشته جرج بوش رئیس جمهور آمریکا حمایت قاطع خود را از مک کین اعلام کرده و وی را فرد لایقی برای ریاست جمهوری معرفی کرده است.

پس از پایان مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همان انتخابات درون حزبی است و هنوز باید در چند ایالت دیگر برگزار شود نوبت به مرحله دوم می رسد. مرحله دوم انتخاب بر اساس کنوانسیون ملی است. در این مرحله نتایج انتخابات درون حزبی در ایالتها بررسی می شود و هر حزب یک نامزد را برای انتخابات نهایی در نوامبر 2008(آبان 87) معرفی می کند.