هرگز اجازه استقلال تایوان را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ون جیابائو" در آستانه همه پرسی تایوان درباره عضویت در سازمان ملل متحد گفت :"ما قاطعانه مخالف فعالیتهای جدایی طلبان در جهت استقلال تایوان هستیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تایوان را از سرزمین مادری خود به هر شکل و یا هر ابزاری جدا کند."

وی افزود :"تلاشهای نیروهای جدایی طلب برای استقلال تایوان در جهت انکار این واقعیت که سرزمین مادری و تایوان به یکدیگر تعلق دارند و یک چین واحد هستند و تضعیف صلح در تنگه تایوان، محکوم به شکست است."

روز گذشته نیز "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین اعلام کرد که فعالیتهای استقلال طلبانه تایوان راه به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است.

تایوان 22 مارس (سوم فروردین 87) یک همه پرسی را انجام خواهد داد مبنی بر اینکه آیا تحت نام " تایوان" نه نام رسمی " جمهوری چین" عضویت در سازمان ملل متحد را در خواست کند یا خیر.

چین چندی پیش هم با درخواست از آمریکا برای متوقف کردن فروش سلاح به تایوان و قطع روابط نظامی با آن، درباره هرگونه تلاش برای به رسمیت شناختن استقلال این جزیره هشدار داده بود.

تایوان در سال 1971 عضویت خود را در سازمان ملل متحد از دست داد و تلاشهای این کشور طی 14 سال گذشته برای پیوستن به این سازمان جهانی به دلیل مخالفت چین به شکست انجامیده است. تایوان در جریان جنگ داخلی چین در سال 1949 از چین جدا شد ،اما پکن همواره آن را بخشی از خاک خود دانسته است.