دایی شایستگی های خود را ثابت کرده است / اگر بخواهند در خدمت تیم ملی خواهم بود

افشین پیروانی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشحالم بعد از مدتها بلاتکلیفی شرایطی بوجود آمد که با انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، گره کور مشکلات حاکم بر فوتبال ملی ایران باز شد.

وی با ابراز امیدواری از موفقیت دایی در سمت سرمربی تیم ملی ادامه داد: وی در زمان بازیگری شایستگی خود را ثابت کرده و در سمت مربیگری هم نشان داده از فاکتورهای مناسب برخوردار است که امیدوارم با کمک و حمایت همه جانبه در این مقطع حساس که کار بسیار سختی پیش روی تیم ملی است بتواند زمینه حضور تیم ملی در جام جهانی را فراهم کند.

مربی پیشین تیم فوتبال ایران با بیان این موضوع که همه باید در این شرایط دست به دست هم داده تا تیم ملی به جایگاه دلخواه برسد، اضافه کرد: حضور در جام جهانی مهمترین اتفاق ورزش ایران است، موضوعی که همه مردم منتظر شکل گیری آن هستند که امیدوارم با همدلی مسئولان، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و رسانه های گروهی به این هدف بزرگ دست یابیم.

پیروانی در پایان در خصوص حضورش در تیم ملی گفت: من جزو نفرات کادر فنی تیم ملی بوده ام و اگر علی دایی بخواهد بازهم در خدمت این تیم خواهم بود.