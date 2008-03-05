عرضه سیب و پرتقال با قیمت مصوب در آستانه شب عید

عباس قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تامین میوه شب عید مردم گفت: سازمان بازرگانی استان تهران برای توزیع میوه با بیش از 100 میدان میوه و تره بار شهرداری در سطح استان تهران قراردادهایی را منعقد کرده تا بتوان سیب و پرتقال را به قیمت مصوب وزارت بازرگانی در اختیار مردم قرار داد.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: همچنین در این راستا با بیش از 250 واحد صنفی معتمد صنف اتحادیه میوه و تره بار قراردادهایی منعقد شده تا آن دسته از واحدهای صنفی بدون تخلف یا با کمترین تخلف برای شرکت در طرح توزیع میوه با قیمت مصوب وزارت بازرگانی شرکت یابند؛ ضمن اینکه با بیش از 250 واحد دیگر در سطح شهر نیز مذاکراتی به عمل آمده که در آستانه قرارداد با آنها هستیم.

وی تصریح کرد: در این راستا سازمان بازرگانی استانها آمادگی دارد تا میوه را با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه های تعاونی کارگری، کارمندی قرار دهد تا از طریق آنها به کارمندان دستگاه مربوطه ارائه شود.

قلی زاده گفت: بر این اساس غرف توزیع کننده سیب و پرتقال با بنرهای زردرنگی به ابعاد 100 در 70 سانتی متر و با عنوان "شبکه منتخب توزیع، تنظیم بازار ویژه نوروز" مشخص می شوند که البته برای آنها نیز کارتهای قیمت برای نصب روی کالاها به صورت متحد الشکل تهیه شده است.

به گفته وی، قیمت مصوب برای هرکیلو سیب 800 تومان و پرتقال 750 تومان است که به صورت کاملا سالم و با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این واحدها مجاز نیستند به غیر از سیب و پرتقال وزارت بازرگانی هیچ نوع میوه دیگری را ندارند.

وی از مردم خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم نصب اتیکت قیمت، مراتب را با شماره تلفن شبانه روزی 124 (واحد شکایات مردمی سازمان بازرگانی استان تهران) اعلام نمایند.

با هماهنگی ها و دستورالعملهای سازمان بازرگانی استان تهران، ادارات تابعه این سازمان در سطح استان تهران اقدامات مطلوبی را برای تنظیم بازار میوه شب عید انجام داده اند.