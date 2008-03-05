تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با پانزدهم مارس سال 2008 میلادی.
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری شش بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:
چهارشنبه 15/12/86
* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعید مظفری، کمکها: حیدر شکور و نیکفر نیکنهاد
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: نوید مظفری، کمکها: مرتضی کریمی و سعید زارع
* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: تورج حق وردی، کمکها: حسین خانبان و محمدرضا منصوری
* سایپا - ملوان بندر انزلی، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقی پور و کیانوش داودزاده
* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: اسماعیل صفیری و بابک داوری
* صباباتری تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محمود رفیعی، کمکها: حسن کامرانی فر و داود رفعتی
- دیدار دوم از مرحله نهایی و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در سالن ملت اصفهان و ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که برنامه این دیدارها به شرح زیر است :
* ذوب آهن اصفهان - کاوه تهران، سالن ملت اصفهان (رده بندی)
* مهرام تهران - صباباتری تهران، سالن آزادی (فینال)
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری 9 بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:
چهارشنبه 15/12/86
گروه الف:
* نیروی زمینی - تراکتورسازی تبریز
* داماش ایرانیان - شاهین اهواز
* پیام مشهد - استیل آذین
* گل گهر سیرجان - کاوه زنجان
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
* سرخپوشان دلوارافزاز- شموشک نوشهر
گروه ب:
* شهرداری تبریز - اتکا تهران
* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد
* کوثر تهران - شاهین بوشهر
- مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با برگزاری سه دیدار پیگیری می شود که طی آن رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید از آ اس رم ایتالیا پذیرایی می کند، شالکه آلمان در ورزشگاه دارگائو به دیدار پورتو پرتغال می رود و چلسی نیز در ورزشگاه استامفورد بریج پذیرای المپیاکوس یونان خواهد بود.
- دومین روز از همایش تربیت بدنی در علوم ورزشی امروز در جریزه کیش پیگیری خواهد شد.
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