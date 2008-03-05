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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در مرحله یک هشتم نهایی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با پانزدهم مارس سال 2008 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری شش بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:
چهارشنبه 15/12/86
* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعید مظفری، کمکها: حیدر شکور و نیکفر نیکنهاد

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: نوید مظفری، کمکها: مرتضی کریمی و سعید زارع

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: تورج حق وردی،  کمکها: حسین خانبان و محمدرضا منصوری

* سایپا - ملوان بندر انزلی، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج 
داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقی پور و کیانوش داودزاده

* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: یدالله جهانبازی، کمکها:  اسماعیل صفیری و بابک داوری

* صباباتری تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران 
داور: محمود رفیعی، کمکها:  حسن کامرانی فر و داود رفعتی

- دیدار دوم از مرحله نهایی و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در سالن ملت اصفهان و ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که برنامه این دیدارها به شرح زیر است :
* ذوب آهن اصفهان - کاوه تهران، سالن ملت اصفهان (رده بندی)
* مهرام تهران - صباباتری تهران، سالن آزادی (فینال)

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری 9 بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:
چهارشنبه 15/12/86
گروه الف:
* نیروی زمینی - تراکتورسازی تبریز
* داماش ایرانیان - شاهین اهواز
* پیام مشهد - استیل آذین
* گل گهر سیرجان - کاوه زنجان
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
* سرخپوشان دلوارافزاز- شموشک نوشهر

گروه ب:
* شهرداری تبریز - اتکا تهران
* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد
* کوثر تهران - شاهین بوشهر

- مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با برگزاری سه دیدار پیگیری می شود که طی آن رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید از آ اس رم ایتالیا پذیرایی می کند، شالکه آلمان در ورزشگاه دارگائو به دیدار پورتو پرتغال می رود و چلسی نیز در ورزشگاه استامفورد بریج پذیرای المپیاکوس یونان خواهد بود.

- دومین روز از همایش تربیت بدنی در علوم ورزشی امروز در جریزه کیش پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 649976

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