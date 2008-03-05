تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با پانزدهم مارس سال 2008 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری شش بازی طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:

چهارشنبه 15/12/86

* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان

داور: سعید مظفری، کمکها: حیدر شکور و نیکفر نیکنهاد

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: نوید مظفری، کمکها: مرتضی کریمی و سعید زارع

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: تورج حق وردی، کمکها: حسین خانبان و محمدرضا منصوری

* سایپا - ملوان بندر انزلی، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقی پور و کیانوش داودزاده

* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: یدالله جهانبازی، کمکها: اسماعیل صفیری و بابک داوری

* صباباتری تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمکها: حسن کامرانی فر و داود رفعتی

- دیدار دوم از مرحله نهایی و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در سالن ملت اصفهان و ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که برنامه این دیدارها به شرح زیر است :

* ذوب آهن اصفهان - کاوه تهران، سالن ملت اصفهان (رده بندی)

* مهرام تهران - صباباتری تهران، سالن آزادی (فینال)

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری 9 بازی طبق برنامه زیر آغاز می شود:

چهارشنبه 15/12/86

گروه الف:

* نیروی زمینی - تراکتورسازی تبریز

* داماش ایرانیان - شاهین اهواز

* پیام مشهد - استیل آذین

* گل گهر سیرجان - کاوه زنجان

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس

* سرخپوشان دلوارافزاز- شموشک نوشهر

گروه ب:

* شهرداری تبریز - اتکا تهران

* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد

* کوثر تهران - شاهین بوشهر

- مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با برگزاری سه دیدار پیگیری می شود که طی آن رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید از آ اس رم ایتالیا پذیرایی می کند، شالکه آلمان در ورزشگاه دارگائو به دیدار پورتو پرتغال می رود و چلسی نیز در ورزشگاه استامفورد بریج پذیرای المپیاکوس یونان خواهد بود.

- دومین روز از همایش تربیت بدنی در علوم ورزشی امروز در جریزه کیش پیگیری خواهد شد.