کمبود اعتبارات آموزشی مهمترین چالش دانشگاههای علوم پزشکی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، دکتر سید جلیل میرمحمدی شب گذشته در مراسم نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزش برای اعضای هیئت علمی تمام وقت باید جدی گرفته شود و در این راه باید اعتبارات لازم اختصاص یابد تا آموزش ارتقاء یابد و برای تحقق آن نیازمند فراهم شدن زمینه های لازم هستیم.

وی افزود: این دانشگاه نخستین دانشگاه علوم پزشکی است که پس از انقلاب اسلامی به همت سومین شهید محراب آیت الله صدوقی بنیان گذاشته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به فعالیتهای مثبت وزارت بهداشت در این دوره در زمینه ایجاد رشته های جدید در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه گفت: ایجاد این رشته ها به توسعه بهتر این دانشگاهها می انجامد.

میر محمدی از راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از فعالیت های مطلوب وزارت بهداشت در جهت جلوگیری از خروج جوانان و سرمایه های انسانی ایران نام برد.

وی در خصوص ورود اساتید جوان به هیئت های بورد تخصصی و ایجاد انگیزه لازم در میان این اساتید یادآور شد: ترکیب برخی از هیئت های بورد سالها بود که تغییر پیدا نکرده بود که این تغییر به ایجاد انگیزه در میان اعضای هیئت علمی جوان منجر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: واگذاری آزمون ارتقاء به دانشگاههای علوم پزشکی نشان دهنده اعتماد وزارت بهداشت به مجموعه دانشگاهی بود.

وی با تأکید به توجه ویژه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به توانمندسازی اعضای هیئت علمی اظهار داشت: بازنگری آئین نامه ارتقاء هیئت علمی و توجه ویژه به دانشجویان استعداد درخشان و شاهد و ایثارگر و افزایش کمی و کیفی دسترسی به مجلات از دیگر اتفاقات مثبتی است که در این زمینه رخ داده است.