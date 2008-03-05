توپچی ها میلان را ویران کردند / غریبه ای در میان بزرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا شب گذشته چهار بازی برگزار شد که طی آن تیم های فوتبال بارسلونا اسپانیا، آرسنال و منچستریونایتد انگلستان و فنرباغچه ترکیه با برتری مقابل رقبای خود به جمع هشت تیم برتر قاره سبز راه یافتند.

در حساس ترین بازی شب گذشته تیم های فوتبال آث میلان ایتالیا و آرسنال انگلستان در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به دیدار هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان به برتری 2 برصفر شاگردان جوان آرسن ونگر انجامید. آرسنال در حالی این پیروزی شیرین را جشن گرفت که در طول بازی به مراتب بهتر از حریف ایتالیایی بازی کرد.

برای آرسنال در این بازی خارج از خانه سسک فابرگاس (84) و امانوئل آدبایور (90) گلزنی کردند. بدین ترتیب تویچی های لندن در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 2 برصفر مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا را از پیش رو برداشتند تا فصل 08-2007 با ناکامی برای شاگردان آنجلوتی ادامه پیدا کند.

دیشب برای تیم های لیگ برتری، شبی خوش، توام با موفقیت بود، پس از فتح بزرگ آرسنال، منچستریونایتد هم در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه اولدترافورد مقابل میهمان خود لیون فرانسه با نتیجه یک برصفر به برتری رسید تا همراه شاگردان ونگر به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. تک گل پیروزی منچستر را در این بازی کریستیانو رونالدو در دقیقه 41 وارد دروازه حریف فرانسوی کرد. منچستر در مجموع دو بازی رفت و برگشت صاحب برتری 2 بریک مقابل صدرنشین مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه شد.

بارسلونا به دنبال ناکامی های اخیر در لالیگا اسپانیا بازهم در لیگ قهرمانان همچون یک مدعی ظاهر شد و در خانه با یک گل از سد سلتیک گذشت تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر2 مقابل این حریف اسکاتلندی به برتری رسیده و گام به مرحله یک چهارم نهایی بگذارد. تک گل بارسلونا را در این بازی هرناندز ژاوی در دقیقه 3 به ثمر رساند.

جدا از پیروزی بزرگ آرسنال و توفیق قابل پیش بینی تیم های بارسلونا و منچستریونایتد، دیشب تیم فوتبال فنرباغچه دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه رامون سانچز پیخوان مقابل سویا و خیل هوادارانش به برتری رسید. این تیم در حالی به دیدار حریف اسپانیایی رفت که در بازی رفت با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسیده بود.

در بازی برگشت این نتیجه به نوعی دیگر این بار به سود سویا تکرار شد تا کار دو تیم به وقت های اضافه و در نهایت ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی تیم فنرباغچه نمایشی ستودنی داشت و با برتری 3 بر2 میزبان خود را از پیش رو برداشت. با این شرایط شاگردان زیکو به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا رسیدند تا برای اولین بار در بین مدعیان قهرمانی لیگ اول اروپا و جهان رقابت کنند.

برای سویا در این بازی دانیل آلوز (5)، سیدو کیتا (9) و فردریک کانوته (41) گلزنی کردند و گلهای فنرباغچه را نیز دیوید دی سوزا در دقایق 20 و 79 به ثمر رساند.

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* رئال مادرید اسپانیا - آ اس رم ایتالیا

* پورتو پرتغال - شالکه آلمان

* چلسی انگلستان - المپیاکوس یونان