احمد دهقان جانشین محمدرضا بایرامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهقان نویسنده آثار کودک و نوجوان و همچنین ادبیات بزرگسال - بویژه در حوزه دفاع مقدس - کتابهایی چون «گردان چهار نفره» ، «پرنده و تانک»، «روزهای آخر»، «من قاتل پسرتان هستم»، «ستاره‌های شلمچه»، «ناگفته‌های جنگ»، «نگین هامون»، «هجوم» و «سفر به گرای 270 درجه» را در کارنامه دارد. مسئول قبلی دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه محمدرضا بایرامی - نویسنده - بود.

حسین فتاحی - داستان نویس - نیز که به جای احمد دهقان مسئول دفتر آموزشهای ادبی حوزه هنری شده، در حوزه های تألیف، ترجمه و بازنویسى آثار کلاسیک فعال است. از او آثاری چون «آتش در خرمن»، «پسران جزیره»، «عشق سالهای جنگ» و بازنویسى «قصه‌هاى شاهنامه» و «سمک عیار» منتشر شده است.

انتشارات سوره مهر در نظر دارد آثار منتشر شده خود را در حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس با سرپرستی احمد دهقان برای کودکان و نوجوانان بازآفرینی کند. بعضی از این کتابها خلاصه و گزیده کتابهای موفق و مهم دوران انقلاب و عمدتا شامل خاطرات مبارزانی است که پیش از این در چارچوب خاطره یا گفتگو به چاپ رسیده اند.

با توجه به حجم آثار و ویژگیهای فنی خاص تولید کتاب برای کودکان و نوجوانان، اولین زمان ممکن برای ارائه تعدادی از این کتب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 87 است.