آموزش پیشگیری از بیماریهای چشم در خانه های سلامت و 30 پایگاه

عباس استاد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 16 اسفند ماه ، روزجهانی "آب سیاه" که از بیماریهای شایع چشمی است، خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن این روز جهانی و در پیش بودن چهارشبه آخر سال با همکاری بیمارستان فارابی و انجمن پیشگیری از بیماریهای چشم در تلاش هستیم تا با آموزش شهروندان تهرانی نقش مطلوبی را در کاهش سوانح و بیماریهای چشم ایفا کنیم.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در پایگاه ها و خانه های سلامت شهرداری یادآور شد: برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره در خصوص بیماریهای چشم ، توزیع اقلام آموزشی نظیر بروشور ، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی و همچنین معاینه اولیه از مهمترین اقداماتی است که در مراکز عنوان شده انجام می گیرد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران همچنین تأکید کرد: این اداره کل در راستای سیاست های مدریت شهری و با هدف ارتقای سطح سلامت شهروندان تهرانی آماده همکاری و حمایت از مراکز درمانی ، دانشگاه ها ، NGO ها و ... در مناسبت ها و یا برنامه های مستمر آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه بهداشت و سلامت، است.

وی تصریح کرد: در طول سال گذشته همکاری با وزارت بهداشت و درمان ، سازمان بهزیستی ، دانشگاه های علوم پزشکی و NGO ها در برگزاری جشنواره ها ، کارگاه های آموزشی ، اطلاع رسانی و تبلیغات و ...از جمله تعاملات مؤثر شهرداری در حوزه سلامت یوده است.