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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

از فردا آغاز می شود؛

آموزش پیشگیری از بیماریهای چشم در خانه های سلامت و 30 پایگاه

آموزش پیشگیری از بیماریهای چشم در خانه های سلامت و 30 پایگاه

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از فعالیت بیش از 50 خانه سلامت و 30 پایگاه از فردا جهت آموزش پیشگیری از بیماریهای چشم به مناسبت روز جهانی آب سیاه خبر داد.

عباس استاد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 16 اسفند ماه ، روزجهانی "آب سیاه" که از بیماریهای شایع چشمی است، خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن این روز جهانی و در پیش بودن چهارشبه آخر سال با همکاری بیمارستان فارابی و انجمن پیشگیری از بیماریهای چشم در تلاش هستیم تا با آموزش شهروندان تهرانی نقش مطلوبی را در کاهش سوانح و بیماریهای چشم ایفا کنیم.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در پایگاه ها و خانه های سلامت شهرداری یادآور شد: برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره در خصوص بیماریهای چشم ، توزیع اقلام آموزشی نظیر بروشور ، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی و همچنین معاینه اولیه از مهمترین اقداماتی است که در مراکز عنوان شده انجام می گیرد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران همچنین تأکید کرد: این اداره کل در راستای سیاست های مدریت شهری و با هدف ارتقای سطح سلامت شهروندان تهرانی آماده همکاری و حمایت از مراکز درمانی ، دانشگاه ها ، NGO ها و ... در مناسبت ها و یا برنامه های مستمر آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه بهداشت و سلامت، است.

وی تصریح کرد: در طول سال گذشته همکاری با وزارت بهداشت و درمان ، سازمان بهزیستی ، دانشگاه های علوم پزشکی و NGO ها در برگزاری جشنواره ها ، کارگاه های آموزشی ، اطلاع رسانی و تبلیغات و ...از جمله تعاملات مؤثر شهرداری در حوزه سلامت یوده است.  

کد مطلب 649985

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