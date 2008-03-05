دولت بوش درصدد امضای دو توافقنامه با عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"دیوید ساترفیلد" هماهنگ کننده وزارت امور خارجه آمریکا در امور عراق با بیان این مطلب افزود: یکی از این توافقنامه ها مربوط به نیروهای نظامی آمریکا در آنجاست و دیگری چارچوبی را برای روابط دیپلماتیک با بغداد تعیین می کند.

تا کنون دولت بوش از رسیدن به یک توافقنامه با بغداد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری "جرج بوش" ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود.

برنامه دولت بوش برای تنظیم هر گونه سندی درباره روابط آینده با عراق نگرانیهایی را در بین قانونگذاران آمریکایی و نامزدهای شرکت کننده در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به وجود آورده، زیرا از نظر آنها این امر حضور نظامی آمریکا در عراق را تثبیت می کند. منتقدان می گویند که دولت بوش باید درصدد تصویب توافقنامه های امنیتی باشد.

ساترفیلد در کنگره آمریکا گفت که یکی از توافقنامه های مد نظر دولت بوش "وضعیت نیروها" است که چیزی شبیه به توافقنامه هایی است که آمریکا با بسیاری از کشورها دارد و مبنای حقوقی را برای حضور نیروهای آمریکایی فراهم می کند.

به گفته وی، دولت بوش همچنین در نظر دارد به یک توافقنامه با عراق در زمینه "چارچوب استراتژیک" برسد.

ساترفیلد تصریح کرد:"رایان کروکر" سفیر آمریکا در عراق شخص مذاکره کننده و استراتژیست در بغداد در تنظیم این اسناد و مذاکرات رسمی با عراق خواهد بود که ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.