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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۱

استفاده از کالاهای غیر استاندارد در دستگاه های دولتی ممنوع شد

بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، دستگاه های اجرایی باید از خرید کالاهای غیر استاندارد خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی پورهاشم مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، کلید دستگاه های دولتی و مجریان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موظف هستند از خرید کالاهایی که با استاندارد های ملی منطبق نیستند خودداری نمایند.

وی افزود: خوشبختانه در اولین شورای استاندارد استان تهران موضوع ممنوعیت خرید کالاهای غیر استاندارد نیز توسط دستگاه های دولتی مورد تاکید قرار گرفت.

پور هاشم در ادامه گفت: به همین منظور مقرر شد سازمان بازرسی و همچنین دیوان محاسبات استان با دقت هر چه تمام تر اجرای این مصوبه را  کنترل کنند.

وی گفت: در همین رابطه و به موجب مصوبات شورای عالی استاندارد تاکنون قریب 540 قلم کالا مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد قرار گرفته اند و حداقل 70 قلم از آنها مرتبط به مقوله  ساختمان و مسکن است.

پورهاشم با اشاره به مخاطرات ایمنی و تبعات اقتصادی ناشی از مصرف کالاهای غیر استاندارد، گفت: با اجرای مصوبه ممنوعیت خرید اقلام غیر استاندارد در دستگاه های دولتی و برخورد قاطع با تولید کنندگان کالاهای خارج از ضوابط استاندارد می توان در کاهش زیانهای ناشی و همچنین به هدر رفتن سرمایه های ملی سهیم بود.

کد مطلب 649988

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