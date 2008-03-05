اعتبارات بخش فرهنگ لرستان سال آینده بیش از 17 میلیارد تومان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد صارمی زاده، دیشب در جلسه کارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی لرستان در محل استانداری با تاکید بر اینکه بخش فرهنگ بیشترین افزایش اعتبارات را در میان سایر بخشهای استان به خود اختصاص داده است، افزود: اعتبارات فرهنگی سال آینده نسبت به امسال از رشد 31 درصدی برخوردار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری 140 میلیارد ریال اعتبارات جاری به 11 اداره عمده فرهنگی استان پرداخت شده است و چهارمین فصل اولویت دار اعتبارات بخش فرهنگ و هنر بوده است.

صارمی زاده در ادامه با اشاره به مصوبه هیئت دولت در زمینه احداث خانه های جوان در استان، عنوان کرد: امسال چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث 9 باب خانه جوان از اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است که امید می رود با خرید زمین مورد نیاز، عملیات ساخت این پروژه ها از سال آینده آغاز شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان یادآور شد: همچنین اعتبارات بخش تربیت بدنی نیز در سال آینده به هشت میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.