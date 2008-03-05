100 مولف و مترجم انتشارات دانشگاه تهران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم سید حمید طالب زاده رئیس انتشارات دانشگاه تهران در سخنان کوتاهی ضمن خوشامدگویی به اساتید حاضر، گفت: انتشارات دانشگاه تهران شش دهه پیش تاسیس شد و اولین کتابش را با عنوان "وراثت" منتشر کرد. بدون شک می توان گفت این انتشارات پیشانی بلند دانشگاه تهران است.

مهدی محقق - از اساتید تقدیری این مراسم - نیز ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در انتشارات دانشگاه تهران گفت: ما متعلق به فرهنگی هستیم که کتاب دینی اش با کلمه کتاب و نخستین پیام وحی خداوندی به پیامبرش با کلمه قرائت و خواندن آغاز می شود. من توفیق داشته ام که متجاوز از 30 کتاب منتشر کنم که آرم دانشگاه تهران بر آن و نام من هم زیر این آرم است.

همچنین محمد خوانساری - یکی دیگر اساتید تقدیری این مراسم - گفت: کتاب ظرفی است با گنجایش نامحدود که هر حقیقتی را می توان در زمینه های مختلف فکری، هنری، فلسفی، ادبی و غیره آن گنجاند. انتشارات دانشگاه تهران در این زمینه ها کتابهای پرمحتوایی چاپ کرده است. کتاب دروازه های نو را بر ما می گشاید؛ هم علت موجده است هم مبقیه. هر کتاب اگر با اسلوبی شایسته نوشته شود نهری است جاری و سنتی حسنه، یادگاری نیکو و صدقه ای جاریه و تا این نهر جریان دارد حیات مولف هم جریان دارد. هر کس هم از این نهر جرعه ای بنوشد، اجری برای صاحب آن اثر و کتاب ثبت می شود.

وی با سپاس از برگزارکنندگان مراسم تقدیر از مولفان و مترجمان انتشارات دانشگاه تهران و نیز گرامیداشت یاد اساتید درگذشته، افزود: در میان آثاری که تاکنون از سوی انتشارات دانشگاه تهران انتشار یافته، الحق آثاری هست که مانند گوهرهایی تابناک می درخشد. برپایی این مجلس موجب می شود که دیگر مولانا با عصبانیت نگوید: چرا مرده پرست و خصم جانیم!

همچنین فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در سخنانی گفت: امروز افتخار دارم به عنوان خادم العلما در جمع صمیمی و گرم شما حاضر شوم تا بوسه بزنم بر دست کسانی که قلم را لمس کرده است؛ قلمی که خدا به آن سوگند خورده است. بنای دین اسلام بر آگاهی و اندیشه نهاده شده و نهضت فراگیر علمی در قرون اولیه اسلام و درخشش جهانگیر مسلمانان در دوران طلایی تاریخ تمدن اسلامی و نقش پررنگ آن در پیشرفت بشریت که هیچ گاه از تاریخ زدوده نخواهد شد، برخواسته از آموزه های اسلام است که اکنون در ایران سرافراز برافراشته شده و با معماری امام راحل آمیزه زیبای اسلام و ایران را به جهانیان عرضه کرده و امروز هم در سومین دهه آن با زعامت مقام معظم رهبری در نهضت نرم افزاری و تولید علم و دانش شاهد ادای سهم دانشمندان مان هستیم.

رهبر اضافه کرد: با تلاشهایی که در این سالیان صورت گرفته، رتبه جهانی دانشگاه تهران از هزار به 500 رسیده و بر ما لازم است که با تقویت ارتباط با بخش صنعت بر کارآمدی دانشجویان و اساتیدمان بیفزائیم و با چنین گرامیداشت هایی از اهالی اندیشه و سپاسگذاری از آنان، به تشویق جوانان برای ساختن فردایی بهتر و پرافتخار همت کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به فعالیتهای انتشارات این دانشگاه، گفت: موسسه انتشارات دانشگاه تهران در 61 سالگی خود کوشش خستگی ناپذیری داشته و توانسته با انتشار بیش از پنج هزار عنوان کتاب گوی سبقت را از سایرین برباید و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

در این مراسم از 100 مولف و مترجم به این شرح تجلیل شد: قباد آذری تاکامی، حسن ابراهیم زاده، قنبر ابراهیمی، مرتضی ابراهیمی رستاقی، علی ابطحی، حسن احمدی، غلامعلی افروز، ایرج افشار، مرتضی الماسی، بهناز امین زاده، کرامت الله ایزد پناه، نوروز ایزد دوستدار، موسی ایرانشهر، ابراهیم باقری زنوز، محمد کاظم بشارتی گیوی، محمد بلورچی، کامبیز بهنیا، داوود پارساپژوه، احمد پوراحمد، حسن تاجبخش، ناصر توحیدی، پرویز جبه دارمارالانی، محمد حسین جزیره ای، جلال جمالیان، فیروز حریرچی، عبدالمحمد حسنی طباطبایی، علی رضا خانی، محمد خوانساری، مرتضی خوشخوی، علی درویش زاده، علی اصغر درویش صفت، محمد راد، عباس راستگو، حسن رحیمی، عبدالمجید رضایی، حسینقلی رفاهی، امانت الله زائر روشن، علیرضا سپاسخواه، منوچهر ستوده، نصرالله سفیدبخت، غلامرضا سلطانی، مسعود سلطانی، سیروس سلمان زاده، علی شریعتمداری، عباس شفیعی، محمد شکرچی زاده، اسماعیل شهبازی، پرویز شهبازی، علیرضا شیوازاد، محمود صادقیان، علیرضا صیداوی، امیر محمد طباطبایی، عزت الله عراقی، سید کاظم علوی پناه، آیت الله عباس علی عمید زنجانی، بردیا فرزام فر، رویا فیروزی، علیرضا فیض، ناصر کاتوزیان، پرویز کردوانی، سید علی کشاورز، کریم کمالی، ابراهیم کوهستانی، ابوالقاسم گرجی، محمود گلابچی، حسین محسنی، مهدی محقق، ابوالحسن محمدی، فرج الله محمودی، محمد رضا مخبر دزفولی، بابا مخیر، داریوش مظاهری، فاطمه مقدم، فریدون ملک زاده، محمود منصور، علی اکبر موسوی موحد، محمد قلی نادعلیان، حسین نعمت اللهی، منصور نیکخواه بهرامی، مصطفی ولی زاده، محمد ولی ولی زاده، بهمن یزدی صمدی، احمد رضا یاوری و شادروانها: حسین محبوبی اردکانی، کریم جوانشیر، احمد حامی، محمد تقی دانش پژوه، ابوالفضل قاضی، سید جعفر شهیدی، علی اکبر سیاسی، ذبیح الله صفا، بهرام فره وشی، محمد علی کاردان، حسین عرفانی، محمد تقی مدرس رضوی، محمد حسین میمندی نژاد، ناصر ملک نیا، علی اکبر فیاض، محمد ابراهیم آیتی و امیرحسن یزدگردی.

در این مراسم برخی چهره های تجلیل شده از جمله آیت الله عمید زنجانی (رئیس سایق دانشگاه تهران)، ایرج افشار، محمد راد و چند تن دیگر حضور نداشتند. برگزارکنندگان همچنین از فرهاد رهبر رئیس جدید دانشگاه تهران تقدیر کردند.