40 کیلومتر از آسفالت معابر اصلی شهر انزلی روکش می شود

بدری در گفتگو با خبرنگار مهر دراین شهر، افزود: عملیات لکه گیری کل سطح شهرکاملا به اتمام رسیده و روکش معابر اصلی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه 30 هزار تن آسفالت به ارزش 20 میلیارد ریال نیازاست، اعلام کرد: با استفاده از نیروهای خدمات شهرداری برای پروژه روکش آسفالت هزینه به 30 درصد کاهش پیدا کرده است.

شهردار بندر انزلی همچنین با اشاره به اینکه 110پروژه در شهربندرانزلی درحال ساخت است، افزود: پیشرفت فیزیکی این تعداد طرح بیش از70درصد است.

بدری گفت : پروژه های زیربنایی و خاصی در سطح شهربندر انزلی از قبیل کارخانه آسفالت، کمپوست، بازار میوه و تره بار، پل واحدی و رو گذر در حال بررسی است .

وی عنوان کرد: کارخانه کمپوست انزلی در روستایی خمیران با هدف دفع آلایندگی زیست محیطی، دفع بهداشتی زباله و تبدیل به کود آلی در دست اجراست.

شهردار بندر انزلی بیان داشت: این پروژه در زمینی به مساحت هشت هکتار و سایتی به مساحت 5/1هکتار دارای دو سوله به مساحت 720 متر مربع که سه هزار و 600 متر مربع آن در فاز اول به بهره برداری رسیده و پروژه در حال بهره برداری است.

این مقام مسئول در شهرداری بندر انزلی گفت: ظرفیت روزانه این پروژه 120 تن زباله بوده که باید به کود آلی تبدیل شود .