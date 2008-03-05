ابداع تکنیکی نوین برای ساخت تجهیزات الکترونیکی ارزان و قابل خم شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در این پروژه شیوه ای ساده و البته سریع برای ساخت آرایه های با عملکرد بالای الکترونیکی از مواد نیمه هادی ارگانیکی ارائه کرده اند.

این تکنیک که از سوی محققان انستیتو ملی فناوری و استاندارد آمریکا ارائه شده است می تواند به ارائه روشهایی ارزان قیمت و ساده برای ساخت مدارهای الکترونیکی قابل انعطاف و بزرگ منجر شود.

دانشمندان معتقدند از این محصولات می توان به طور گسترده در نیمه هادیهای ارگانیکی استفاده کرد.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، محققان در این پروژه مولکولهای نیمه هادی ارگانیکی را با الکترودهای شیمیایی اطراف آنها هم محور کردند تا ترانزیستورهایی با تاثیر میدانی ارایه کنند.

به گفته محققان یکی از مهمترین کاربردهای این فناوری نوین استفاده از آن در روشن و خاموش کردن پیکسلها در نمایشگرهاست.